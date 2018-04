eurogamer

: Fortnite: domani comincia ufficialmente la quarta stagione! #Fortnite - Eurogamer_it : Fortnite: domani comincia ufficialmente la quarta stagione! #Fortnite - DaviddanceMusic : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di lunedì 30 aprile 2018) La tanto attesa nuovadiè alle porte e comincerà1° maggio 2018, offrendo ai giocatori un nuovo tema che nelle scorse settimane è stato ampiamente anticipato da una magistrale campagna di teaser seminati da Epic Games.Come riporta Eurogamer.net, qualche ora fa il team di sviluppo ha pubblicato su Twitter una nuova immagine che preannuncia la4 del gioco, che include tra l'altro come didascalia una frase che lascia poco spazio ai dubbi, "preparatevi all'impatto". La lucente meteora che ha solcato i cieli dell'isola dove si svolge il celebre Battle Royale sta quindi per schiantarsi al suolo, e stando all'immagine questa potrebbe nascondere alcuni nuovi personaggi la cui identità scopriremo molto probabilmente nella giornata di.I rumor che sono circolati prepotentemente in rete sostengono quasi all'unisono che il tema della nuova ...