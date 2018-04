Forte maltempo nell’ovest della Germania | inondazioni e gravi disagi VIDEO

Previsioni Meteo - il 1° Maggio inizia una violenta ondata di maltempo : Forte “Tempesta Mediterranea” in arrivo : 1/32 ...

Maltempo Sicilia : a Ragusa chiusa per Forte vento la discarica Cava dei Modicani : Sospeso il conferimento dei rifiuti urbani stamani presso la discarica di Cava dei Modicani per il persistere di raffiche di vento. E’ quanto si legge in una nota del comune di Ragusa. L’assessorato competente ha informato la cittadinanza che potrebbero verificarsi disagi nell’espletamento del servizio di raccolta anche nella giornata di domani. L'articolo Maltempo Sicilia: a Ragusa chiusa per forte vento la discarica Cava dei ...

Maltempo Sicilia : Eolie isolate per il Forte vento di scirocco : Lo scirocco sta spazzando le isole Eolie da due giorni: le mareggiate hanno invaso strade e piazze. Alicudi e Filicudi sono isolate da 48 ore, Stromboli da questa mattina. Ferme le navi. L'articolo Maltempo Sicilia: Eolie isolate per il forte vento di scirocco sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : ancora vento Forte e mareggiate al Sud : Dal primo mattino di domani ancora venti forti o di burrasca sud-orientali sulla Calabria, in estensione a Basilicata e Puglia meridionale, con mareggiate lungo le coste esposte. Lo indica una nuova ...

Maltempo : domani allerta gialla a Firenze per vento Forte : domani allerta per rischio vento forte a Firenze: il centro funzionale regionale ha diramato un avviso di criticità codice giallo valido da mezzanotte di stasera fino alle 20 di domani. L'articolo Maltempo: domani allerta gialla a Firenze per vento forte sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Forte grandinata a Pavia : evacuata una scuola : Cinque centimetri di grandine caduti nel giro di pochi minuti, dopo le 15 di oggi. Pavia oggi pomeriggio si e’ ritrovata imbiancata come dopo una nevicata invernale e con il tetto del Centro Servizi Formazione che ha ceduto, portando all’evacuazione di 150 studenti. La precipitazione, molto violenta, ha provocato numerosi danni. La centrale dei vigili del fuoco di Pavia e’ stata tempestata di chiamate. Allagate strade, ...

Meteo - Forte maltempo sull’Italia : le zone più colpite. Sulle Alpi neve abbondante : La perturbazione nr. 4 sta facendo il suo corso sul Belpese. Azioni instabili a più riprese, piogge a tratti intense; ma le temperature si manterranno stabili. Ancora neve Sulle Alpi sopra 1000 metri di quota: pericolo valanghe elevato.Continua a leggere

Previsioni Meteo - persiste la lunga “sciroccata” di Aprile : Forte maltempo al Nord - tanta neve sulle Alpi ma la prossima settimana cambia tutto : Previsioni Meteo – Soffia ininterrottamente lo scirocco sull’Italia: è la lunga “sciroccata” di questo mese di Aprile, caratterizzato da temperature superiori alle medie del periodo sin dall’inizio del mese, ma anche da forte maltempo sulle Regioni del Nord e del Centro. Nella giornata di Mercoledì 11 Aprile abbiamo avuto ben +24°C a Napoli, Palermo, Salerno, Caserta e Benevento, +23°C a Catania, Trapani e Guidonia, ...

Allerta Meteo - Forte maltempo in arrivo al Centro/Nord : nuovo avviso della protezione civile : Allerta Meteo – La perturbazione di origine atlantica che sta determinando una fase di maltempo sul Nord ovest del nostro Paese, tenderà nel corso delle prossime ore ad estendersi al resto del settentrione interessando, da domani, anche le regioni centrali peninsulari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Meteo - due giorni di Forte maltempo al Nord : rischio nubifragi e neve abbondante : maltempo soprattutto al Nord-Ovest, bagnato da piogge insistenti e a tratti intense, con abbondanti nevicate sulle zone alpine. Prevalenza di tempo bello al Sud.Continua a leggere

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per le prossime ore : Forte maltempo al Nord - venti intensi anche al Sud : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine atlantica in arrivo sul nostro Paese determinerà, da questa sera, una fase di maltempo sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni diffuse specie su Valle D’Aosta, rilievi del Piemonte e Lombardia. La perturbazione determinerà anche una forte ventilazione sulle regioni meridionali, con venti di burrasca sud-orientali su Sicilia e Calabria. Sulla base delle previsioni ...

Maltempo : Forte vento nel Palermitano - disagi a Termini Imerese : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - Operai del Comune in azione a Termini Imerese dopo il forte vento che ieri sera ha sferzato il grosso centro in provincia di Palermo. Le raffiche che hanno registrato un'intesità media di oltre 100 km/h con punte che hanno raggiunto i 122 km/h non hanno fortunatamente c

