Formula 1 | Ferrari | i numeri non tornano | ma il Mondiale è lungo

Gp Formula Uno - delusione Ferrari. Vettel sbaglia nel finale - trionfa Hamilton : Lewis Hamilton su Mercedes ha vinto un emozionante Gp di Azerbaigian, secondo ppsto per la Ferrari di Kimi Raikkonene e Terzo Sergio Peres su Force India. Niente podio per Sebastian Vettel partito in ...

Classifica Formula 1/ Mondiale Costruttori e Piloti : Hamilton primo - poi Ferrari! Verstappen giù - sale Alonso : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Azerbaigian 2018 a Baku: Vettel in testa davanti a Hamilton, la Mercedes ha superato la Ferrari(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 16:50:00 GMT)

Formula 1 - GP Baku. Hamilton : 'Lotteremo con la Ferrari'. Sui social chiede aiuto ai tifosi : Il campione del mondo in carica si è complimentato con l'avversario dopo le qualifiche di Baku, ma è soddisfatto anche per la sua Mercedes: "Oggi è una bella macchina ed è una bella soddisfazione ...

Formula 1 - Griglia di partenza Gp Azerbaigian 2018/ Pole Ferrari con Vettel - sfida incandescente in terza fila : Griglia di partenza Formula 1, Gran Premio Azerbaigian 2018 Baku: lotta per la Pole position, sarà un duello fra Vettel e Hamilton? Riparte il duello Ferrari-Mercedes(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 18:56:00 GMT)

Formula 1 - qualifiche del Gp di Baku : la Ferrari di Sebastian Vettel partirà in pole. Hamilton secondo - poi Bottas : Per la terza volta di fila, Sebastian Vettel partirà in pole position. Il pilota tedesco della Ferrari si è aggiudicato il primo posto nelle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Con il tempo di 1’41”498 Vettel ha preceduto di 179 millesimi l’inglese Lewis Hamilton. Terza la Mercedes di Valtteri Bottas. Poi Ricciardo e Verstappen. La Rossa di Kimi Raikkonen partirà invece ...

Formula 1 Baku - la griglia di partenza : spettacolo Vettel - la Ferrari vola : 1/16 LaPresse ...

Formula 1 DIRETTA GP AZERBAIJAN 2018/ Streaming video SKY - qualifiche live : la Ferrari detta il passo : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Azerbaigian 2018 Baku: la cronaca e i tempi delle sessioni per la pole position (oggi sabato 28 aprile).(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 12:30:00 GMT)

Formula 1 : la Ferrari vuole Ricciardo al fianco di Vettel : Forte del recente successo ottenuto nel Gran Premio della Cina, Daniel Ricciardo vede innalzarsi le proprie quotazioni nel grande circo della F1. Oggi al volante della Red Bull RB14, a partire dalla ...

Formula 1 GP Baku 2018 : diretta prove libere - in difficoltà la Ferrari [LIVE] : Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Azerbaigian 2018 di Formula 1 sono uno degli appuntamenti clou di oggi venerdi 27 aprile. Su Sky Sport F! HD sarà possibile seguire tutta la diretta tv del weekend dal circuito di Baku. Come al solito, i commentatori regaleranno una telecronaca dettaglia e puntuale per tutti i vari appuntamenti partendo dal venerdi e proseguendo con qualifiche e gara. Per tutti gli abbonati a Sky c'è inoltre ...

Formula 1 Libere1 Baku : Ferrari indietro - Bottas è davanti : Per essere una prima sessione di prove libere è già stata piuttosto movimentata. E purtroppo non si è vista una Ferrari brillantissima. A Baku le prime libere del GP di Azerbaigian sono state ...

Formula 1 - VETTEL : “RICCIARDO IN FERRARI? CORRE BENE”/ Il pilota Red Bull : "Non faccio la seconda guida" : FORMULA 1, VETTEL: “RICCIARDO in FERRARI? CORRE BENE”. Raikkonen sereno: “Sono 15 anni che sento storie...”. Intanto la Scuderia di Maranello si prepara per il prossimo GP in Azerbaigian(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 23:54:00 GMT)

Formula1 - Vettel : "Ricciardo in Ferrari? Non posso aiutarlo io a firmare..." : "Come mi vedrei con Ricciardo compagno di squadra? Eh non posso aiutarlo. Qui si tratta di mettere la firma su un pezzo di carta. E non posso essere io ad aiutare a farlo". Scherza Sebastian Vettel ...

Formula 1 - Palmer sui regolamenti 2021 : 'Aston Martin può essere una valida alternativa a Ferrari' : Ecco le parole di Andy Palmer, CEO di Aston Martin: 'Liberty vuole dei nuovi motori per il 2021 e la loro idea è quella di portare avanti questo sport. Le squadre impegnate, però, non vogliono ...