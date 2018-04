Ford Feel the View - Il finestrino mostra il paesaggio ai non vedenti - VIDEO

Ford Feel the View - Il finestrino mostra il paesaggio ai non vedenti : Aedo, una start-up italiana specializzata nella realizzazione di dispositivi per disabili visivi, ha creato con il sostegno della Ford Feel The View, un prototipo pensato per mostrare il paesaggio anche ai non vedenti. Il sistema può infatti decodificare il panorama riproducendolo su uno schermo tattile con stimoli aptici percepibili con il tatto e l'udito. Il panorama si "sente". Il funzionamento di Feel the View prevede che una ...