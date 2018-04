Fitbit Ionic Adidas edition | una buona alternativa all' Apple Watch NikeLab?

Fitbit OS 2.0 è in roll out per Fitbit Ionic : ecco le novità principali : L'aggiornamento che introduce Fitbit OS 2.0 è in roll out per Fitbit Ionic, è arrivato quindi il momento di scoprirne le principali novità. Il nuovo software migliorato è stato lanciato a bordo del nuovo smartwatch Versa, adesso Fitbit ha iniziato a portare quelle migliorie anche sul modello Ionic. L'articolo Fitbit OS 2.0 è in roll out per Fitbit Ionic: ecco le novità principali proviene da TuttoAndroid.