“Finisce qui” Amici | Maria De Filippi nei guai Il talent perde uno dei suoi pezzi da

(Di lunedì 30 aprile 2018) Non c’è pace per. Dopo le polemiche che hanno visto protagonisti Heather Parisi e Biondo con un durissimo botta e risposta che ha coinvolto anche Simona Ventura, ecco una nuova tegola per ilche vede partire uno deidiamanti. A darne la notizia è la diretta interessata con un post che ha lasciato spiazzati i fan ora orfani anche di quella che, a detta di tutti, era uno dei motori trainanti della trasmissione.qui una bella esperienza! Io impacciatissima come al solito ma ci ho messo tutta me stessa,credetemi!” scrive Alessandra Amoroso. “Grazieper avermi dato questa possibilità cioè, di stare accanto e sostenere dei giovanii. Non avrei mai avuto il coraggio di giudicarli perché io non sono nessuno e soprattutto non mi sento nessuno”. E ancora: “Anzi appena ho rimesso piede nello studio mi sono sentita di nuovo quella tuta addosso” scrive ...