Figuraccia Olimpia | Pianigiani chiede scusa

Olimpiadi PyeongChang 2018 - le pagelle di venerdì 23 febbraio : Carolina Kostner - giù il cappello. Biathlon - che Figuraccia! : LE pagelle DELLE Olimpiadi INVERNALI DI PyeongChang 2018 (VENERDI’ 23 febbraio) Staffetta Italia Biathlon, 1: prestazione sconcertante. Gli azzurri non erano da podio, ma il 12° posto (su 18 squadre), a ben 6’19” dalla vetta e con 4 giri di penalità è una figuraccia. Il Bel Paese, in generale, può contare solo su 2/4 di staffetta affidabili. Troppo poco per poter coltivare sogni di gloria. Il futuro non è roseo, in campo ...