Festival di arti circensi a Vittoria | spettacoli dal prossimo 10 maggio

Only Wine Festival presenti due aziende lucane : Casa Vinicola Martino ed Elena Fucci : ... Antonello Maietta presidente dell'Associazione Italiana Sommelier, Luca Martini miglior sommelier del mondo 2013, ed Andrea Galanti, eletto miglior sommelier d'italia 2015. visualizza altro ...

Roma - dal 4 al 15 maggio Flux Festival Lituano delle arti - : 3 mostre, 2 rassegne video, 5 concerti, 5 spettacoli per un totale di 12 giornate di arte, teatro, danza, musica …

Smartphone a partire da 40 euro in occasione del HOMTOM FanFestival su TomTop : Sul noto store online cinese TomTop va di scena, fino al 30 aprile, il Fan Festival dedicato a HOMTOM, con tanti Smartphone in offerta a partire da 40 euro. L'articolo Smartphone a partire da 40 euro in occasione del HOMTOM FanFestival su TomTop proviene da TuttoAndroid.

Marocco - il Festival internazionale delle arti e delle culture ad Agadir - : Secondo una nota diffusa dagli organizzatori, ricevuta oggi dalla MAP, il Festival ha in programma diversi spettacoli di folklore e artistici di troupe e gruppi provenienti da Spagna, Italia, ...

Rimini - Santarcangelo : da mercoledì il Festival delle Arti dell'Infanzia e dell'Adolescenza : Ingresso spettacoli ' 3 Ingresso gratuito per incontri, allestimenti e laboratori Info Web alcantarateatroragazzi.it/rassegne/filoperfilo/ info@alcantarateatroragazzi.it 320 0261464 0541 727773

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Nathan Chen conquista il titolo iridato - Festival di cadute per gli altri. Matteo Rizzo termina 17mo : Dopo il programma corto di giovedì, gli uomini sono tornati quest’oggi sul ghiaccio per il free skating dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, organizzati al Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Divenuto il grande favorito della gara dopo la splendida performance del programma corto, lo statunitense Nathan Chen si è confermato anche nel secondo segmento di gara, dove ha ottenuto 219.46 punti, diventando il ...

Home Festival 2018 - anche gli Alt-J tra i primi artisti annunciati : Belle notizie per gli amanti dei Festival musicali, soprattutto se in Italia. via GIPHY Il mitico Home Festival di Treviso ha svelato i primi nomi che formeranno la line-up dell’edizione 2018. Dopo una serie di indovinelli pubblicati su Facebook, il team di Home Festival ha annunciato i nomi dei primi artisti che si esibiranno durante il giorno 1, giovedì 31 agosto: Alt-J, White Lies, The Wombats e Django Django! I biglietti saranno ...

Arena di Verona - Festival Lirico 2018. Aperte le selezioni per artisti del coro e professori d'orchestra. : Le candidature, per partecipare alle audizioni, devono essere inviate tramite l'apposito form, disponibile sul sito internet della Fondazione entro e non oltre il 26 marzo 2018 per il coro e il 14 ...