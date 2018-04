Ferrari | ecco il conto salato da pagare

Ferrari - arrivano conferme : ecco il sostituto di Raikkonen : La Formula 1 è nella fase iniziale, grande spettacolo con il duello tra Ferrari e Mercedes. Individuato il dopo Raikkonen per la Rossa, si tratta di Ricciardo, l’australiano ha firmato ormai da due mesi un’opzione con la Ferrari. A rivelarlo è Motorsport.com, che sottolinea come l’australiano stia attendendo di capire cosa succederà intorno a lui prima di prendere una decisione definitiva. La scuderia di Maranello dunque pare essere in ...

Ferrari - arrivano conferme : ecco il sostituto da Raikkonen : La Formula 1 è nella fase iniziale, grande spettacolo con il duello tra Ferrari e Mercedes. Individuato il dopo Raikkonen per la Rossa, si tratta di Ricciardo, l’australiano ha firmato ormai da due mesi un’opzione con la Ferrari. A rivelarlo è Motorsport.com, che sottolinea come l’australiano stia attendendo di capire cosa succederà intorno a lui prima di prendere una decisione definitiva. La scuderia di Maranello dunque pare essere in netto ...

X Factor 2018 - Simone Ferrari direttore artistico?/ Ecco chi sostituirà Luca Tommassini nella nuova edizione : X Factor 2018, Simone Ferrari è il nuovo direttore artistico del talent di SkyUno? Ecco le indiscrezioni su chi sostituirà Luca Tommassini(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 19:06:00 GMT)

Dipendenti Ferrari Auto : ecco il vero motivo del premio di 5.500 € in busta paga Video : Mentre Marchionne, il Presidente della societa' di Maranello, nei giorni scorsi ha annunciato che per il 2022 arrivera' una super car totalmente elettrica, una buona notizia riguarda i Dipendenti Ferrari che ad aprile riceveranno un ricco bonus. Ad annunciarlo sono stati i sindacati Fim Cisl Emilia Centrale. Si tratta di un nuovo premio fino a 5.500 euro ribattezzato di competitivita' aziendale 2017. Frutto di un duro lavoro che ha visto ...

Dal rosso Ferrari al black della carta metallica - ecco il nuovo status symbol : Anche l'attesa in aeroporto è all'insegna del massimo comfort: il servizio Priority Pass dà accesso gratuito ed illimitato alle Vip Lounge dell'omonimo, presenti negli aeroporti di tutto il mondo. ...

Dal rosso Ferrari al black della carta metallica - ecco il nuovo status symbol : Roma, 11 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Dal rosso Ferrari al black della carta metallica, ecco come è cambiato il colore’ degli status symbol. All’inizio, infatti, fu la Ferrari, la Rossa su quattro ruote più bella e più costosa di sempre. Poi negli anni ’80 arrivò il computer, seguito un decennio dopo dal cellulare, fino allo smartphone dei giorni nostri, nelle declinazioni più trendy dello smartwatch e dell’iPhone X ...

Formula 1 - ecco le condizioni del meccanico Ferrari investito da Raikkonen [FOTO] : 1/5 Foto Instagram ...

Due Ferrari volano nel deserto. Ecco la F1 del 2021 : Nel deserto del Bahrein le libere del secondo Gp stagionale hanno confermato gli attuali rapporti di forza. E questi dicono che se la giocano sempre in sei e che la Ferrari sembra più in forma che in ...

F1 - esami importanti in casa Ferrari sul circuito di Sakhir : ecco la preoccupazione principale del team di Maranello : Un gap che il team di Maranello ha intenzione di iniziare a ridurre dal Gp di Shanghai, dove arriverà una nuova componente aerodinamica utile per lottare alla pari con la scuderia campione del mondo. ...

Ferrari - la clamorosa rivelazione : “ecco il dopo Raikkonen” : La stagione per la Ferrari è iniziata in modo positivo, successo da parte di Sebastian Vettel, terzo posto per Kimi Raikkonen. Ma a tenere banco è anche il mercato piloti, il futuro del finlandese Bottas potrebbe essere lontano dalla Mercedes, a rivelarlo è il primo supporter di Bottas cioè Antti Aarnio-Wihuri, titolare dell’azienda di packaging che sponsorizza da anni il pilota delle Frecce d’Argento ed il futuro potrebbe essere proprio alla ...

PAOLA Ferrari/ Il ricordo di Luigi Necco "raccontò gli intrecci tra camorra e calcio" (S’è fatta notte) : La giornalista e conduttrice PAOLA FERRARI sarà una delle protagonista della puntata di S’è fatta notte. A Maurizio Costanzo racconterà i suoi 40 anni di televisione(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 09:57:00 GMT)

F1 Ferrari - ecco Laurent Mekies : TORINO - In casa Ferrari ci sarà un nuovo arrivo. Dal prossimo 20 settembre, l'ingegnere francese Laurent Mekies, fino ad oggi responsabile per la sicurezza per i campionati della federazione ...

Vettel contento della Ferrari - promesse ai tifosi? Ecco la risposta del pilota Video : #Vettel ha effettuato la sua prima giornata di prove, alla guida della sua monoposto nella pista di Montmelò. Il pilota tedesco ha fatto registrare il miglior tempo e si è detto soddisfatto di questa prima giornata. Il campione della Ferrari ha fatto trapelare il suo entusiasmo, tramite il suo profilo twitter dove si è così espresso: Ha fatto molto freddo, quindi penso che la cosa più importante è che abbiamo fatto quasi 100 giri. Considerando ...

Addio a Luigi Necco - il dolore di Paola Ferrari : 'Raccontò il calcio oltre il calcio' : 'Sono molto scossa per la scomparsa di Luigi Necco, lui ci ha ricordato come il giornalismo sportivo non sia fatto solo di pallone e di calcio giocato. La sua storia parla da sola e riusciva davvero a ...