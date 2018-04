“Fermatevi | maiali” Follia pura in treno | gli amanti focosi si lasciano andare tra i

caffeinamagazine

(Di lunedì 30 aprile 2018) Come rendere meno noioso un viaggio in, di quelli così lunghi da far perdere la pazienza anche al più sereno dei viaggiatori nell’attesa di giungere finalmente alla fermata giusta? La maggior parte di noi, trovandosi in una simile situazione, opterebbe per soluzioni più banali come una partita a carte con i compagni di viaggio, la lettura di un libro o magari la visione di un bel film sfruttando il wifi del convoglio. Una coppia tedesca ha invece pensato bene di rendere il tutto molto più interessante, abbandonandosi ai piaceri della carne lì, seduti sui sedili, senza troppo curarsi degli sguardi indiscreti degli altri passeggeri. La signora, 36 anni, ha infatti sbottonato i pantaloni del compagno, un 38enne che viaggiava al suo fianco, e ha iniziato come nulla fosse a praticargli del sesso orale, rendendo così la sua esperienza con le ferrovie della Germania molto ...