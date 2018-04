Fecondazione eterologa | la Regione al lavoro per regolare l' approvvigionamento dei gameti

Fecondazione : cicli di eterologa raddoppiati in 1 anno - l’Italia ai livelli del Regno Unito : Le donne che utilizzano ovociti donati da altre per diventare madri sono drasticamente aumentate negli ultimi 10 anni in Inghilterra: se nel 2006 erano 1.912, nel 2016 risultano 3.924. Quasi un raddoppio, come emerge dalle stime dell’Autorità per la Fecondazione e l’embriologia umana (Hfea) del Regno Unito. Ma il nostro Paese sembra non essere da meno. Per fare un raffronto con l’Italia, dove questa pratica è peraltro ...

Via libera in Trentino alla Fecondazione eterologa Sarà introdotta al centro di procreazione di Arco Una chance in più di avere dei figli

Fecondazione eterologa : il nuovo test di compatibilità genetica riduce il rischio di avere un figlio malato : Nella Fecondazione eterologa c’è un elemento in più per poter scegliere la donatrice o il donatore migliore: il confronto genetico. Il centro di medicina della riproduzione ProCrea di Lugano lancia il matching genetico per le coppie con problemi di infertilità che fanno ricorso ad un donatore di seme oppure all’ovodonazione. Una verifica di compatibilità genetica che va ben oltre i classici parametri di selezione dei donatori e delle donatrici. ...