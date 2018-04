Favoloso e Patrizia hanno consumato al GF? Luigi nega ma Danilo lo accusa

“La verità su Favoloso e Patrizia”. Grande Fratello - scoop di Barbara D’Urso. È la stessa conduttrice del reality a svelare uno scottante retroscena. La questione si complica ancora di più. E intanto Nina Moric… : Al Grande Fratello le cose si complicano sempre di più, con gossip interni che però si fanno ben sentire anche fuori… A tenere banco è l’intesa tra Luigi Mario Favoloso e Patrizia Bonetti che si fa sempre più intensa. Il fidanzato di Nina Moric ha instaurato un feeling speciale con la ventiduenne anche se c’è un problema non di poco conto e che ora è venuto fuori: la ragazza non è single come qualcuno pensa. Patrizia, come ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso e Patrizia avvinghiati nel letto. Lui si difende : 'Se lo faccio è perché posso' : Luigi Favoloso e Patrizia si svegliano abbracciati nel letto e scoppia la polemica. Il fidanzato , ex?, di Nina Moric avrebbe stretto a sé per tutta la notte la modella italo-cubana e gli altri ...

NINA MORIC LASCIA LUIGI Favoloso/ Il gieffino ha passato la notte con Patrizia (Grande Fratello 2018) : NINA MORIC LASCIA LUIGI FAVOLOSO: la modella croata annuncia l'addio al fidanzato che, nella casa del Grande Fratello 2018,continua a flirtare con Patrizia Bonetti.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 13:47:00 GMT)

Luigi Favoloso e Patrizia sempre più vicini - Nina Moric lo lascia su Instagram ma difende la concorrente : «Lei non c'entra» : L'attrazione tra Luigi Favoloso e Patrizia diventa sempre più forte all'interno della casa del Grande Fratello. Il fidanzato di Nina Moric, con cui la modella ha una relazione da 4...

Grande Fratello 2018/ Anticipazioni : da Favoloso-Patrizia alla fidanzata di Veronica - cosa succederà lunedì? : Grande Fratello 2018: la crisi di Lucia Orlando per il suo fisico, le lacrime di Patrizia Bonetti per il non rapporto con il padre e la tortilla della pace di Aida Nizar.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 18:49:00 GMT)

Grande Fratello 2018 - Patrizia Bonetti piange : "Mio padre mi odia". Luigi Favoloso la consola : Patrizia Bonetti in lacrime nella casa del Grande Fratello dopo aver confidato a Luigi Favoloso che il rapporto con suo padre è difficile. La gieffina racconta al fidanzato di Nina Moric che sua padre la "insulta da quando è nata". Non ho neanche voglia di uscire per sentirmi insultare da mio padre. Lui fa così, tu non sai niente della mia vita Luigi. Insultarmi è quello che fa da quando sono nata, è l'unica cosa che sa fare. Non mi ha ...

