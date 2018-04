Fame nel mondo | la corsa delle scuole valsesiane

Fame Lab : Ercole Finzi e Molina portano nello spazio bambini e ragazzi del National Geographic Festival delle Scienze : 'La scienza - ha detto la professoressa nel giorno in cui compie 81 anni - non è qualcosa di esclusivo, va diffusa a tutti e a tutti i livelli, in particolare fra i bambini fin dalle scuole ...

Lutto nel mondo del Wrestling - se ne va una icona dello sport - presente nella Hall of Fame : Dopo quella storica vittoria al Madison Square Garden, Il Superman italiano ha avuto una carriera in continua ascesa rimanendo campione del mondo , il secondo di sempre nella storia della ...

Bon Jovi nella R&Roll Hall of Fame - formazione originale sul palco. E Howard Stern ci infila la battuta sul pene di Sambora : L’annuale cerimonia della Rock and Roll Hall of Fame è andata in scena a Cleveland la sera del 14 aprile. Ammesse le band Bon Jovi, Dire Straits, Moody Blues, Cars e la cantante Nina Simone. Per essere candidabili gli artisti devono aver pubblicato il loro primo singolo almeno 25 anni fa. Tra gli esclusi dall’accademia quest’anno i Radiohead, i Rage Against The Machine, Kate Bush, e i Depeche Mode. I Bon Jovi si sono presentati ...

Ciclismo - Indurain nella Hall of Fame del Giro d'Italia : Nel suo palmares ci sono anche un campionato del mondo a cronometro nel 1995 e l'oro olimpico, sempre a cronometro, ad Atlanta nel 1996 oltre al record dell'ora nel 1994. 'Sono molto onorato di ...

Figc - Del Piero - Gullit - Conti e Bagnoli entrano nella hall of Fame : Sarà la splendida cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze ad ospitare lunedì 9 aprile alle ore 15.30 la cerimonia di premiazione della ‘hall of fame del calcio italiano’, il riconoscimento istituito nel 2011 dalla Figc e dalla Fondazione Museo del Calcio per celebrare giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti capaci di lasciare un segno indelebile nella storia del nostro calcio. Questi i vincitori della ...

Sarà la splendida cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio ad ospitare la cerimonia di premiazione della 'Hall of Fame del calcio italiano'

Nuoto di fondo - Martina Grimaldi nella Hall of Fame : “Che emozione! Punto agli Europei 2018 a Glasgow” : Campionessa del Mondo nella 10 km a Roberval (Canada) nel 2010, oro iridato nella 25 km a Barcellona nel 2013, bronzo olimpico a Londra nel 2012 (10 km) e tre volte sul tetto d’Europa, Martina Grimaldi può fregiarsi di un altro riconoscimento nel Nuoto di fondo. L’azzurra è entrata di diritto nella Hall of Fame della specialità, facendo parte del gotha delle acque libere. “Sono emozionata, questo è un riconoscimento per la mia ...

Giro - Indurain entra nella Hall of Fame : Miguel Indurain entra nella Hall of fame del Giro d'Italia di ciclismo. L'ingresso dell'ex corridore spagnolo, che s'impose in due edizioni della corsa rosa , 1992 e 1993, , nella gallery verrà ...

Foto e video del Fame Tour di Maluma nel 2018 - in attesa dei concerti in Italia : Il Fame Tour di Maluma ha debuttato lo scorso weekend da Washington, Boston e New York, con una tappa al Madison Square Garden. La Tournée prevede diversi concerti negli Stati Uniti sino a maggio, per poi arrivare in Europa durante l'estate. Tra l'Arena di Miami e il Forum di Los Angeles, il nuovo Tour di concerti di Maluma mette di nuovo al centro dell'attenzione il cantante, che proporrà al pubblico i suoi maggiori successi. Durante i ...

Cassis : Fame nel mondo "il più grande problema risolvibile" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...