Fair Play Day | la Genova Calcio premia il presidente Ferrero

Panathinaikos escluso dalle competizioni Uefa per 3 anni a causa del Fair Play Finanziario : Mano pesante nei confronti del Panathinaikos . La Uefa ha infatti escluso la formazione greca dalle competizioni europee per i prossimi tre anni , quindi fino al termine della stagione 2020-21 . La ...

Il presidente della Uefa, intervistato da "Marca", si è soffermato sui cambiamenti necessari nel mondo del calcio, soprattutto sulla gestione economica dei club.