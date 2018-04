Eventi del 1° maggio | a San Giovanni e Taranto le piazze principali

Roma : l’Arma dei carabinieri in aiuto della ricerca pediatrica con due Eventi : La Legione Allievi carabinieri torna a schierarsi al fianco di Fondazione Città della Speranza Onlus, impegnata da anni a sostenere la diagnostica e la ricerca pediatrica e oncoematologica, con una doppia iniziativa in programma a Roma giovedì 3 maggio: un incontro sul futuro della ricerca in campo medico e un concerto a scopo benefico della Fanfara. L’apertura, alle ore 18.30 nella Sala Polifunzionale della Legione Allievi carabinieri (viale ...

Musei di Maremma : tanti gli Eventi per il ponte del primo Maggio. Il programma completo : A Valpiana , all'Aquarium Mondo Marino & Explora Dinosauri, il 30 aprile e il primo maggio, dalle 15.30, laboratori didattici 'Lo scavo del Paleontologo' e 'A caccia dei dinosauri' e dalle 16.30 alle ...

Gli Eventi del weekend “lungo” tra Sondrio e Valmalenco : Finito un ponte ne arriva subito un altro e, grazie anche al clima di questi giorni, il prossimo weekend ”lungo” non mancherà di attirare i turisti tra Sondrio e Valmalenco, anche grazie ad alcune manifestazioni. A partire da “Vieni a scoprire il Villaggio dell’Energia”. Sabato 28 aprile, dalle 9 alle 17 presso la centrale idroelettrica Enel di Lanzada: visite guidate, mostra di pop art, giochi e tanto altro. E proprio dalle 17, lungo le vie ...

Sottoscritta da 23 comuni del cratere sismico abruzzese la convenzione per il finanziamento degli Eventi estivi : ...23 comuni del cratere abruzzese dei sismi del 2016 e 2017 per la firma della convenzione che li vede uniti nel partecipare al Bando regionale che assegna 190.000 ' per la realizzazione di spettacoli ...

Lavori d’edilizia senza permesso prEventivo. Entrato in vigore il decreto “Infrastutture del 02/03/2018” : Da pochi giorni è Entrato in vigore il decreto “Infrastutture” varato il 02 marzo 2018. Non serviranno più le tante carte e permessi preventivi necessari per agire all’interno delle case per quei Lavori comuni. La famosa SCIA (segnalazione certificata inizio attività), necessaria per le opere di manutenzione straordinaria, come per le opere di restauro conservativo, o più in genere per le ristrutturazioni edilizie. CIL ...

Terremoto Molise - gli esperti : “Non è correlato con gli Eventi sismici dell’Italia centrale” : ”La scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 con epicentro a un chilometro da Acquaviva di Collecroce, in provincia di Campobasso, non ha alcuna correlazione con gli eventi sismici avvenuti nell’Italia Centrale”. Ad affermarlo è Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi: ‘‘Il sisma è stato avvertito in un’area che, in passato, non ha registrato rilasci di elevata energia come per le zone più interne ...

Al Villaggio per la Terra oltre 150 mila visitatori tra Eventi - laboratori - musica e sport per la difesa del Pianeta : Sono oltre 150mila i visitatori del Villaggio per la Terra, che per cinque giorni hanno condiviso sport, musica, laboratori e convegni in nome della tutela del Pianeta e dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Onu. Un’edizione da record per la manifestazione, organizzata da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari, che dal 21 al 25 aprile ha animato la Terrazza del Pincio e il Galoppatoio di Villa Borghese. Il programma è stato ...

Eventi. Nasce "Maggio Faentino" : musica - arte - sport - cibo - ceramica - alla scoperta del territorio : ... che hanno scelto di fare squadra e unire le loro voci e le loro esperienze per far conoscere la realtà faentina dentro e fuori il territorio, in un continuum tra musica, arte, sport, cultura, ...

Giornata mondiale del libro : incontri ed Eventi per celebrarla : In tutto il mondo, oggi si celebra la Giornata del libro e del diritto d'autore. L'Unesco ha istituito la Giornata mondiale del libro nel 1996, per promuovere la lettura e l'importanza di leggere, dato che i ...

Eventi culturali per il 25 aprile del museo della lingua Greco-Calabra : ... il coinvolgimento di artisti contemporanea e di pubblico capace interagire con un paesaggio antropico e naturalistico unico al mondo. A tal fine il museo bovese sta lavorando, in sinergia con la ...

Firenze dei Bambini 2018 : 100 Eventi alla scoperta delle intelligenze multiple : ... il progetto dell'amministrazione comunale che raccoglie tutti i percorsi educativi, interventi formativi, attività laboratoriali, visite e spettacoli dedicati alle scuole fiorentine. Le attività ...

Al via il lungo Weekend del 25 Aprile con tanti Eventi da non perdere in Provincia di Savona : ... ed occasione per sottolineare, festeggiare e riconquistare i valori della Resistenza antifascista, sui quali è basata la Costituzione della nostra Repubblica, mettendo insieme concerti, spettacoli, ...

Bugatti - folk e teatro : tutti gli Eventi del weekend aretino : Ci piace che i nostri spettacoli partano dal cuore, provochino la risata e se succede, arrivino alla testa." BIGLIETTI: INTERO ' 10 RIDOTTO ' 7 , abbonati stagione teatrale 2017/2018, under 25, ...

Che faccio stasera? Gli Eventi del weekend dal 20 al 22 aprile : Gli amanti del teatro e degli spettacoli dal vivo non rimarranno delusi neppure questo weekend: al teatro delle Muse c'è Beppe Grillo con il suo spettacolo Insomnia , al teatro La Vittoria di Ostra c'...