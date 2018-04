Eutanasia | scienziato australiano di 104 anni andrà in Svizzera

meteoweb.eu

(Di lunedì 30 aprile 2018) LoDavid Goodall, 104, ha scelto l’, e si recherà innei prossimi giorni per porre fine alla propria vita. Goodall non soffre di alcuna malattia terminale: “Mi dispiace profondamente di aver raggiunto la mia età. Non sono felice, voglio morire, non è particolarmente triste. La cosa triste è evitare di farlo, la mia sensazione è che una persona anziana come me deve poter beneficiare dei suoi pieni diritti come cittadino, incluso il diritto al suicidio assistito“, aveva dichiarato lo specialista in ecologia ad Abc il giorno del suo compleanno a inizio aprile. In Australia il suicidio assistito è vietato. L'articolodi 104inMeteo Web.