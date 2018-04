Eurovision 2018 | svelate le giurie | ecco quelle di Italia e San Marino

Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di Norvegia - Romania e Serbia. : Il prossimo 12 maggio, a Lisbona, avrà luogo la 63° edizione di Eurovision Song Contest. Il portoghese Salvador Sobral, lo scorso anno, con la canzone Amar pelos dois, ha portato a casa una storica vittoria per il Paese lusitano. Quest’anno, le canzoni in gara sono 43, di cui 37 partiranno dalle semifinali (previste per il 9 e l’11 maggio), mentre altre 6 hanno già conquistato il diritto di partecipare alla Finale. ...

Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di Svizzera - Irlanda e Cipro.

Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di Grecia - Finlandia e Armenia.

Ermal Meta e Silvia Notargiacomo si sono lasciati/ Video - il messaggio con Fabrizio Moro per l'Eurovision 2018 : Ermal Meta e Silvia Notargiacomo si sono lasciati: “I dettagli riguardano solo lei e me…”, durante una intervista rilasciata a Vanity Fair, il cantante ha svelato di essere tornato single.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 21:00:00 GMT)

Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di Macedonia - Croazia e Austria.

Anticipazioni Eurovision 2018 : conduttori e paesi in gara : Poche settimane all’Eurovision 2018 che quest’anno si terrà a Lisbona e vedrà partecipare Ermal Meta e Fabrizio Moro per l’Italia: ecco le Anticipazioni E’ ufficialmente partito il countdown per l’edizione 2018 dell’Eurovision Song Contest. La 63esima edizione del concorso canoro sarà ospitata a Lisbona, città di Salvador Sobral trionfatore lo scorso anno con il brano “Amar pelos dois“. Scopriamo ...

Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di Bielorussia - Estonia e Bulgaria.

Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di Repubblica Ceca - Lituania - Israele.

Eurovision 2018 : nuovi dettagli sul 'Blue Carpet' e sala stampa : The Blue Carpet presso MAAT Lisbona Il Blue Carpet sarà trasmesso in diretta su RTP1 in Portogallo , mentre godrà del live streaming sul canale YouTube dell'Eurovision. Anche nel caso del Blue Carpet ...

Il promo dell’Eurovision 2018 con Ermal Meta e Fabrizio Moro per l’Italia - in attesa della finale a Lisbona (video) : Finalmente in tv il promo dell'Eurovision 2018 con Ermal Meta e Fabrizio Moro, rappresentanti per la l'Italia a Lisbona per il grande evento musicale. L'Eurovision Song Contest 2018 vedrà protagonisti per il nostro Paese i due cantautori Ermal Meta e Fabrizio Moro, vincitori della 68esima edizione del Festival di Sanremo con Non mi avete fatto niente. Ermal Meta e Fabrizio Moro presenteranno all'Eurovision Song Contest 2018 di Lisbona una ...

Eurovision 2018 - Mercy e sua mamma Taiwo sono ospiti del Cara di Mineo : 'Sogno un futuro al Nord' : ... il prossimo 12 maggio a Lisbona e la donna che l'ha messa al mondo, il 21 marzo di un anno fa, su una nave umanitaria, al largo del canale di Sicilia a due passi dal porto di Catania. La storia ve l'...

Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di Azerbaigian - Islanda - Albania e Belgio.

Franka Batelic canta L’Essenziale di Marco Mengoni prima dell’Eurovision 2018 per la Croazia : “Ha un posto speciale nel mio cuore” (video) : Franka Batelic canta L’Essenziale di Marco Mengoni: la cantante croata in corsa all’Eurovision Song Contest 2018 ha ricordato l’artista nostrano, alla sua partecipazione nel 2013. Sono passati cinque anni dall'Eurovision di Marco Mengoni, dove il cantante si classificò settimo. Dopo la cover interpretata lo scorso anno dall'austriaco Nathan Trent, quest’anno è la cantante Franka Batelic ad omaggiare Mengoni. Apprezzato e stimato da molti ...

Eurovision Italia Web Contest 2018 : vota i brani in gara all'Eurovision! : Giornalista, grande appassionato di musica e radio, è caporedattore della redazione Economia ed Esteri TG La7 Ascolta i brani in gara Webvoto Puoi inviare un massimo di 5 votazioni per email , basta ...