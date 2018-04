Europa League in tv | su che canale vedere i ritorni di Atletico Madrid-Arsenal e

oasport

: ?? 2 Coppe America ?? 1 Confederations Cup ?? 1 UEFA ?? 1 Europa League ?? 2 UEFA Supercup ???? 2 Liga ???? 2 Coppe del Re… - SkySport : ?? 2 Coppe America ?? 1 Confederations Cup ?? 1 UEFA ?? 1 Europa League ?? 2 UEFA Supercup ???? 2 Liga ???? 2 Coppe del Re… - GoalItalia : #TorinoLazio 0-1: I biancocelesti mettono la freccia per la Champions, Torino fuori dall'Europa League ????… - Eurosport_IT : 9 gare consecutive senza vittorie per il Siviglia di Montella: mai così male dal 2001...?? -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Siamo giunti al momento chiave nel cammino verso la finale di Lione: giovedì 3 maggio alle ore 21.05 si svolgeranno le semifinali di ritorno dell’cone Salisburgo-Marsiglia. Nella prima sfida i Colchoneros partiranno con il vantaggio dell’1-1 dell’andata, in cui sono riusciti a raggiungere i Gunners nonostante l’inferiorità numerica. L’potrà sfruttare anche il fattore campo in questa partita per volare in finale. Nell’altro match invece, all’andata, è arrivata la vittoria per 2-0 del Marsiglia e ora il Salisburgo è chiamato ad un’altra impresa davanti al pubblico di casa, per cercare di ribaltare il risultato, come fatto contro la Lazio. Ci aspettiamo quindi due grandi sfide che decideranno chi si contenderà la coppa allo Stade de Lyon.e Salisburgo-Marsiglia verranno trasmesse in diretta tv in chiaro su TV8 ...