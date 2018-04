Esondazioni | Veneto | al via il campo prove per la sicurezza in Cadore

meteoweb.eu

(Di lunedì 30 aprile 2018) Partirà nei prossimi giorni ilnecessario alla redazione della progettazione esecutiva per la realizzazione di una briglia selettiva lungo il torrente Fiorentina, in località l’Aiva, a difesa degli abitati sottostanti nei comuni di Alleghe e Selva di. “Con questo intervento – spiega l’assessore regionale all’ambiente e alla difesa del suolo – ci poniamo l’obiettivo di permettere un’adeguata regimazione del trasporto solido durante le fasi di piena, evitando un disordinato ed intenso trascinamento del materiale verso valle che potrebbe risultare pericoloso per laidraulica degli attraversamenti stradali esistenti e impedendo altresi’ che il deposito di materiale possa produrre anomale variazioni della quota delle ghiaie in alveo e, da ultimo, per la stessa confluenza Fiorentina-Cordevole, attorno alla ...