Esce di strada con la sua auto e muore sul colpo | Diego aveva 27 anni | ferita la fidanzata

Treviso - sbanda ed Esce di strada con l’auto : Enrico muore a 22 anni : Enrico Manesso, 22 anni, è l'ennesima giovane vittima del sabato sera sulle strade italiane: a bordo della sua auto ha sbandato ed è finito fuori strada. E' morto sul colpo. Ancora da accertare le cause dell'incidente.Continua a leggere

Giovane Esce di strada con moto - portato in ospedale : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Giovane esce di strada con moto, ...

Perù : minibus Esce di strada - morti due turisti tedeschi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Thomsen - Fmi - : Italia crEsce - proseguire su strada riforme fatte : New York, 20 apr. , askanews, - "L'Italia ha fatto importanti riforme , lavoro, pensioni, per affrontare le sfide" con cui sta facendo i conti dagli anni precedenti all'ultima crisi. "Questo è molto ...

Thomsen - Fmi - : Italia crEsce - proseguire su strada riforme fatte : New York, 20 apr. , askanews, 'L'Italia ha fatto importanti riforme , lavoro, pensioni, per affrontare le sfide' con cui sta facendo i conti dagli anni precedenti all'ultima crisi. 'Questo è molto ...

Furgone di richiedenti asilo Esce di strada : due morti e sei feriti : Grave incidente stradale domenica pomeriggio tra Trigolo e Soresina, in provincia di Cremona. Il bilancio è drammatico: due uomini morti e sei persone ferite. La dinamica dell'...

Esce dal coma - accusa l'amico e lo fa arrestare/ Sassari : 47enne in carcere per lesioni stradali colpose : Esce dal coma, accusa l'amico e lo fa arrestare: un 47enne della provincia di Sassari è finito in carcere per lesioni stradali colpose dopo essere stato indagato nei giorni scorsi.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 19:29:00 GMT)

Auto Esce di strada e prende fuoco : nessuna traccia delle persone a bordo : Si indaga per fare chiarezza su un incidente stradale avvenuto nella notte a Sarroch, a pochi chilometri da Cagliari. Un'Auto è uscita di strada e dopo essersi ribaltata in una...

Casuzze - auto Esce di strada e si cappotta : Un ferito lieve. E' il bilancio dell'incidente stradale autonomo avvenuto ieri sera a Casuzze. Un'auto finisce fuori strada e si cappotta.

Esce di strada e si schianta contro un muretto : muore a 19 anni : Grave tragedia in provincia di Venezia. Un ragazzo di 19 anni, Cristian Stevanato, ha perso la vita a causa di un terribile incidente stradale avvenuto in via Malpaga a Olmo di Mira: intorno alle 7 di...

Esce di strada e si schianta contro un muretto - Cristian muore a 19 anni : Il dramma si è consumato intorno alle 7, il giovane aveva preso l'utilitaria del padre ma nei pressi di un incrocio ha sbandato.Continua a leggere

Il camion del circo Esce di strada - muore un elefante e due rimangono feriti : autostrada bloccata : E’ successo in Spagna, nella Murcia, lunedì pomeriggio. Cinque elefanti hanno costretto alla chiusura di un’autostrada nella Spagna sud-orientale dopo essere fuggiti dal camion da circo che li trasportava e che ha fatto incidente. Uno degli elefanti è morto per le ferite riportate, mentre altri due sono rimasti feriti, secondo la polizia locale. Per recuperare gli animali feriti dalla carreggiata è stata usata una gru. L’incidente è ...

Auto Esce di strada e si schianta contro un albero : Un'Auto, questa mattina, è uscita di strada, poco prima delle 7, lungo la statale 13 , in comune di Codroipo . La macchina, una Peugeot 207, è finita nel fossato e ha terminato la sua corsa contro un ...

Incidente a Carpiano - auto Esce di strada e si ribalta : grave un 35enne/ FOTO : Milano, 1 aprile 2018 - grave i ncidente stradale, alle 7.20 della mattina di Pasqua, sulla Sp Melegnano/Binasco, all'altezza di Carpiano, nel Milanese. Un' auto, forse rubata, è uscita di strada e si ...