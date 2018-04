ENRICO PAPI Il successo di Guess my age dopo l’addio volontario alla tv S’è fatta notte

Guess my age – Special Edition – Puntata del 11/03/2018 – Con ENRICO PAPI - in diretta su TV8. : Doveva essere soltanto un esperimento di 45 puntate. Dopo ben 130 episodi e circa sei mesi di programmazione, Guess my age – Indovina l’età è diventato l’access prime time di maggior successo delle reti digitali. Il game show di TV8, condotto da un redivivo Enrico Papi, ha saputo conquistare una fascia consistente di pubblico, realizzando una media di circa 600.000 spettatori per uno share intorno al 2,5%. Risultati decisamente ...