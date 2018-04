Emma vittima di uno scherzo delle Iene

people24.myblog

: Emma Marrone vittima di uno scherzo de Le Iene - infoitcultura : Emma Marrone vittima di uno scherzo de Le Iene - LiveSicilia : 'Davanti ad un'ingiustizia, si trasforma in uno spietato sceriffo' #LeIene La cantante salentina vittima di un perf… - Albarotto : Emma Marrone è stata vittima di uno scherzo da parte de ‘Le Iene’ che le ha stimolato il senso di giustizia ma anch… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) La cantanteè statadi unodel programma “Le”. Con un’indole da “spietato sceriffo” e non tollerando le ingiustizie,è stata sottoposta a una catena di finte malefatte che hanno messo a durissima prova la sua pazienza. Ma, decisa a difendere a tutti i costi la verità, non si scompone nemmeno davanti a immagini (fake, create ad arte per lo) che raccontano tutto il contrario di quello a cui ha dovuto assistere… “Una cosa che forse non sapete è che quandoMarrone assiste a un’ingiustizia, si trasforma in uno spietato sceriffo pronta a difendere la” dice la “Iena” Niccolò Torielli. Ed è proprio a una catena di finte malefatte che la cantante assiste a Roma, prima di recarsi a un appuntamento di lavoro. La sua macchina è guidata da Francesca, agente e complice dello ...