Elezioni in Friuli Venezia Giulia | Fedriga | Lega | in testa

Elezioni Friuli Venezia Giulia - i risultati in diretta : Fedriga è avanti. Affluenza al 49 - 65% - in calo rispetto al 2013 : Cala l’Affluenza alle urne in Friuli Venezia Giulia. Per le Elezioni regionali ha votato il 49,65% degli aventi diritto, contro il 50,48% del 2013 quando però si votò in due giornate. Un risultato deludente per la consultazione i cui risultati saranno cruciali in chiave nazionale: se, come dicono i sondaggi, la Lega si confermerà con ampio margine primo partito più che doppiando Forza Italia, Matteo Salvini potrà a maggior ragione rivendicare la ...

Elezioni Friuli Venezia Giulia - risultati in diretta : Rischio astensionismo sulla vittoria annunciata del candidato del centrodestra Fedriga. Affluenza al 49,63%. Iniziato lo spoglio risultati LIVE E AFFLUENZA

I risultati delle Elezioni in Friuli Venezia Giulia : Alle 8 è iniziato lo spoglio e la vittoria di Massimiliano Fedriga, candidato della Lega, sembra scontata: ma sarà interessante capirne le dimensioni The post I risultati delle elezioni in Friuli Venezia Giulia appeared first on Il Post.

Elezioni Friuli Venezia Giulia - risultati in diretta : è un test regionale di importanza nazionale : Lo spoglio inizia alle ore 8, lo seguiremo in diretta: il voto in Friuli Venezia Giulia è un test regionale che può avere ripercussioni a livello nazionale in questa delicata fase politica....

Risultati Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2018/ Diretta live spoglio : nuovo governatore - chi ha vinto : Risultati Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2018: lo spoglio per conoscere il nuovo governatore in Diretta live. Urne chiuse: sfida aperta per i quattro candidati. Gli aggiornamenti. Cominciano oggi gli scrutini per le Elezioni Regionali in Friuli Venezia Giulia, che per la prima volta ha votato in un giorno soltanto. Alle 8 il via ufficiale allo spoglio, quindi nelle prossime ore cominceranno ad emergere i primi dati ufficiali sui ...

Elezioni in Friuli Venezia Giulia : ha votato il 49 - 04%. Spoglio dalle 8 di lunedì : Quattro i candidati presidente: Massimiliano Fedriga, del centrodestra, Sergio Bolzonello, del centrosinistra, Alessandro Fraleoni Morgera, del M5s e Sergio Cecotti del Patto per l'Autonomia

Elezioni Friuli-Venezia Giulia : affluenza del 48 - 73% : 23.16 - Ricordiamo che lo spoglio, in Friuli-Venezia Giulia, non si svolge di notte. Quindi l'appuntamento con gli aggiornamenti è per domani mattina.23.15 - L’affluenza definitiva è stata del 48,73%. In particolare, nelle diverse sezioni le percentuali sono state: Trieste 44,29% Gorizia 51,24% Udine 51,29% Tolmezzo 46,72% Pordenone 48,89%23.00 - I seggi in Friuli-Venezia Giulia sono chiusi. Appena possibile vi comunicheremo i dati ...

Elezioni in Friuli Venezia Giulia : affluenza del 38 - 37% alle ore 19 : Quattro i candidati presidente: Massimiliano Fedriga, del centrodestra, Sergio Bolzonello, del centrosinistra, Alessandro Fraleoni Morgera, del M5s e Sergio Cecotti del Patto per l'Autonomia