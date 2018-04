Elezioni Friuli Venezia Giulia | la lezione dell’oste per M5s

Elezioni Friuli Venezia Giulia : trionfo Lega - tiene il Pd - male M5s : Vince il candidato di centrodestra Fedriga con oltre il 57% di preferenze: «Con Ms5 si può ragionare», dice. Salvini: «Ora andiamo a governare». Lega primo partito con il 35%, seguito da Pd (18,2%), Forza Italia (12%) e Cinquestelle (7,1%). Affluenza sotto al 50 per cento. Rispetto al voto del 4 marzo avanza il centrodestra, scivolone per i Cinquestelle...

Elezioni Friuli Venezia Giulia - trionfo Fedriga. L’enfant prodige fedele alla linea con cui Salvini ha colpito al cuore Forza Italia : Nell’universo leghista c’è un nuovo enfant prodige capace di battere i record di Luca Zaia, ora cinquantenne, che divenne ministro a quarant’anni, ma dovette aspettare di averne compiuti 42 per salire sullo scranno di governatore del Veneto. Massimiliano Fedriga a soli 37 anni è diventato il nuovo presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia. Lanciato da Matteo Salvini come una freccia diretta al cuore di Forza Italia, il ...

