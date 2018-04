Elementary 6 su Rai2 in estate? Tutti i dettagli sulla nuova programmazione

optimaitalia

(Di lunedì 30 aprile 2018) Buone notizie per chi attende da ormai quasi un anno di rivedere Sherlock Holmes e Joan Watson in tv: presto arriverà6 su. La sesta stagione del crime targato CBS debutta lunedì 30 aprile sul network americano, e, come vi avevamo anticipato, è composta da 21 episodi, avendo ottenuto un ordine di 8 sceneggiature aggiuntive dopo l'iniziale 13.Stando al sito di Davide Maggio,sudovrebbe arrivare a giugno, nella seconda serata del venerdì (quindi dalle 22:50-23:00), insieme a Rosewood 2, la cui seconda stagione è ancora inedita in Italia. Il sesto capitolo diripartirà da dove si era concluso il precedente, con Sherlock che riceverà una preoccupante diagnosisua malattia. Nel finale della quinta stagione, lo avevamo lasciato in preda alle allucinazioni, che a quanto pare saranno al centro della trama dei nuovi episodi e avrà un grande ...