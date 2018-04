“Ecco perché Melania Trump è sempre così triste” Bellissima | ma il suo sguardo non la

Fratelli di Crozza - Sorrentino difende Loro e spiega perché Berlusconi compare dopo un’ora : “Ecco cosa deve fare un buon regista” : Maurizio Crozza nei panni del regista premio oscar Paolo Sorrentino, nel corso la puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – difende il suo nuovo film Loro da chi non ha apprezzato l’entrata in scena del personaggio di Berlusconi dopo un’ora dall’inizio del film: “Un film buono è quello dove per tutta la prima ora il pubblico si chiede: “Ma abbiamo sbagliato sala?”. Io credo che un buon regista ...

Intercettazioni - Pignatone : “Ecco perché la nuova legge non tutela la privacy” : “Fuori dai processi temo continueremo a leggere molti contenuti di Intercettazioni, virgolettati o meno. Nei processi dovremo trovare soluzioni anche fantasiose ai tanti problemi lasciati irrisolti dalla legge. Ma non posso fare a meno di chiedermi quanti processi salteranno perché le soluzioni che oggi sembrano logiche o almeno plausibili non saranno ritenute tali nei passaggi successivi. O addirittura giudicate incostituzionali“. ...

Patty Pravo : “Ecco perché non sono diventata mamma” : Patty Bravo si racconta: la sua vita e i motivi che l’hanno spinta a non diventare mamma In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi Patty Pravo ha raccontato diversi episodi (passati e presenti) della sua vita. La cantante, inoltre, ha anche parlato del suo desiderio di maternità e dei motivi che, in passato, l’avrebbero […] L'articolo Patty Pravo: “Ecco perché non sono diventata mamma” proviene da Gossip ...

Inter - Sabatini lancia la bomba : “Ecco perchè sono andato via” : L’Inter ha conquistato tre punti preziosi nella gara contro il Cagliari, nelle ultime ore ha inoltre deciso di rompere il silenzio Walter Sabatini spiegando i motivi delle dimissioni a Sky: “Volevo essere all’altezza e, non essendoci i presupposti, ho preferito ringraziare Suning per l’opportunità ma io volevo fare il mio calcio e qui non potevo farlo. Non pensavo, a certe condizioni, di poter essere utile a una squadra ...

“È morto Andrea e io…”. Nino Formicola - confessione dopo la vittoria dell’Isola dei Famosi. Parole davvero toccanti : “Ecco perché ho deciso di partecipare al reality” : Il verdetto è ormai noto a tutti: Nino Formicola, in arte Gaspare, ha vinto l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Appena tornato a casa dopo la vittoria, Nino-Gaspare tutto si aspettava tranne di essere travolto in modo così affettuoso dal pubblico. Come ha raccontato al Corriere della sera, dopo aver dormito appena un paio d’ore: “Alle otto sono andato in strada per fare una ricarica al telefono, e lì c’è ...

“Ecco perché Bianca Atzei non è dimagrita”. Isola dei Famosi - il retroscena : “Cosa succedeva lontano dalla telecamere”. Ed è proprio Filippo Nardi a spifferare tutto : Sono rimasti 5 naufraghi all’Isola dei Famosi: Amaurys Perez, Nino Formicola, Bianca Atzei, Francesca Cipriani e Jonathan Kashanian. Solo uno di loro, alla fine, conquisterà il titolo di vincitore di questa 13esima, chiacchieratissima, edizione del reality di Canale 5. Fino a pochi giorni fa si dava per scontata la vittoria di Alessia Mancini, la ‘maestrina’ di Playa Dos, ma è stata fatta fuori nel corso della ...

“Ecco perché abbiamo perso” - le parole choc di Chiellini. Sta diventando virale il video del difensore juventino ripreso dalle telecamere poco prima del rigore maledetto : la frase è un’accusa pesantissima per Cristiano Ronaldo e i suoi. Le immagini parlano chiaro : Se l’altro ieri è stato un giorno epico per il calcio italiano, con un Roma riuscita nell’impresa di rimontare ben 3 gol di differenza con Il Barca, ieri sera è stata una delle notti più oscure. La Juventus, una delle squadre più forti del mondo intero, si è vista negare l’accesso alle semifinali del torneo calcistico più entusiasmante di sempre: la Champions League. Tutto merito (o colpa) di una criticatissima decisione arbitrale, una di ...

“Ecco perché ho mollato!”. UeD : Anna Tedesco inviperita. Dopo aver lasciato il trono over la dama (sofferente e disillusa) svela i veri motivi della sua uscita : “Lui mi ha distrutta” : Negli ultimi tempi era salita agli onori delle cronache, Anna Tedesco si stava imponendo come dama di punta del trono over. Ma alla fine non si è dimostrata ‘tosta’ come Gemma Galgani e di fronte alle critiche inevitabili ha capitolato e ha mollato. Nel corso della sua permanenza a Uomini e Donne, la bella bionda aveva stretto un’amicizia con Giorgio Menetti, tra i due sembrava essere nato un sentimento che però non ha dato buon esito. Ma ...

Alessia Mancini contro Bianca : “Ecco perché fuori pensano tu sia falsa” : Alessi Mancini contro Bianca Atzei sull’Isola dei Famosi: ecco cos’è accaduto tra le due naufraghe Sull’Isola dei Famosi, i rapporti tra Alessia Mancini e Bianca Atzei sembrano subire dei colpi. In particolare, la prima sembra essere rimasta molto male di fronte alla scelta presa dalla cantante lo scorso martedì in diretta. Ricordiamo che Bianca ha […] L'articolo Alessia Mancini contro Bianca: “Ecco perché fuori ...

Annalisa Minetti presenta la piccola Elena : “Ecco perché ho conservato il cordone ombelicale di mia figlia” : Una presentazione ufficiale quella che ha visto protagonista la piccola Elena Francesca, la figlia che Annalisa Minetti ha avuto da suo marito Michele da pochissimi giorni. Così...

Amaurys Perez e il corna-gate - la moglie Angela : “Ecco perché non vado più in tv” : La moglie di Amaurys Perez torna a parlare del corna-gate all’Isola dei Famosi: “Ecco perché non vado più in tv” Da quando è scoppiato il corna-gate all’Isola dei Famosi Angela Rende, la moglie di Amaurys Perez, non è più apparsa in televisione. Il motivo? È stata la stessa ex concorrente di Pechino Express a scegliere […] L'articolo Amaurys Perez e il corna-gate, la moglie Angela: “Ecco perché non vado più in ...

“Ecco perché ho lasciato l’Isola dei Famosi”. Zitti tutti - parla Franco Terlizzi : dopo tanti misteri - ecco finalmente arrivare la spiegazione ufficiale del suo addio. “Cosa mi è successo durante il reality” : Ne hanno parlato un po’ tutti nel corso delle ultime ore, trasformandolo di fatto nell’argomento del momento per gli appassionati di reality show e dell’Isola dei Famosi in particolare. Difficile, d’altronde, rimanere indifferenti di fronte all’improvviso addio di uno dei concorrenti in gara a pochissime settimane dell’attesa finale, quella che decreterà il vincitore dell’edizione 2018 del ...

Milan - il triste retroscena di Gattuso : “Ecco perchè non ha giocato André Silva” : Il Milan è reduce dal pareggio nel derby contro l’Inter, occasione sprecata per rientrare in corsa per la Champions League. Non ha preso parte al match l’attaccante Andrè Silva, ecco il triste retroscena di Gattuso: “Non ho pensato alle due punte oggi, perché subire un’altra sconfitta sarebbe stato a livello mentale. Ho pensato solo al bene della squadra. Oggi è morto il nonno di André Silva, quindi non mi sembrava il caso di ...

“Ecco il sole!” - ma sarà soltanto per poco. Lasciate l’ombrello in bella vista perché vi servirà : quando - dove e con che intensità colpirà quest’altra brutta (nuova) perturbazione : Bye bye pioggia, o sarebbe meglio dire soltanto “arrivederci”. Eh sì, perché la perturbazione che ha interessato l’Italia centro-settentrionale nei giorni scorsi sta per abbandonare il Paese almeno fino a domenica. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che il tempo subirà un miglioramento a partire da oggi quando l’alta pressione conquisterà tutte le regioni riportando il bel tempo e un ampio soleggiamento un po’ ...