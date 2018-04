Ecco il robot sommellier | lo hanno realizzato gli studenti dell' alberghiero di Biella

Ecco il primo robot falegname : Taglia, sposta e assembla le componenti di una costruzione (abitabile) in legno, un po’ come farebbe un vero e proprio team di operai e falegnami all’opera. È il nuovo robot costruito all’ETH di Zurigo, il primo ad essere messo alla prova sul campo in mansioni di questo tipo. La realizzazione di strutture in legno ha in generale subito una forte spinta grazie alla digitalizzazione, ma finora i robot erano risultati più utili nella preparazione ...