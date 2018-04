Konami annuncia il primo gruppo di finalisti che parteciperà alla PES League World Tour 2018 Europe Round : Konami Digital Entertainment B.V. ha oggi annunciato il primo gruppo di finalisti che parteciperà alla PES League World Tour 2018 Europe Round, l'ultimo evento di qualificazione della terza stagione del famoso torneo eSport organizzato da Konami per PES 2018. La PES League World Tour 2018 Europe Round si svolgerà a Berlino, il 5 maggio 2018.20 giocatori singoli e 10 squadre Co-Op competeranno nei rispettivi gironi per aggiudicarsi premi in ...

FIFA 18 : EA annuncia 2018 FIFA World Cup Russia : Electronic Arts celebra il più grande torneo di calcio dell'anno con 2018 FIFA World Cup Russia, l'aggiornamento scaricabile gratuitamente da tutti i possessori di FIFA 18. Il contenuto offre l'opportunità unica di vivere il torneo mondiale attraverso gli elementi ufficiali FIFA World Cup, come le squadre, gli stadi, le divise, gli stemmi, i palloni ufficiali e l'ambito trofeo in palio. Gli appassionati e possessori di PlayStation 4, Xbox One, ...

Nintendo annuncia il suo evento E3 2018 : ... Nintendo terrà anche lo Splatoon 2 World Championship , 11/12 giugno, e il Super Smash Bros Invitational 2018 , 12 giugno, , oltre ad una serie di eventi Nintendo Treehouse Live in diretta streaming ...

Giro d’Italia 2018 - settima tappa : Pizzo Calabro-Praia a Mare. Scenari da sogno per una volata annunciata : Dopo il primo arrivo in salita del Giro d’Italia 2018 si torna a parlare di volate: si passa dalla Sicilia alla Calabria, con la settima tappa che si disputerà venerdì 11 maggio: 159 chilometri da Pizzo Calabro a Praia a Mare. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso di questa sesta frazione. Prima metà di gara davvero senza problemi per i corridori che percorreranno la strada a scorrimento veloce ss. 18: se dovesse esserci il meteo ...

LG annuncia l’arrivo in Italia di LG K9 e LG K11 - presentati come K8 e K10 2018 : LG annuncia l'arrivo in Italia di LG K9 e LG K11, precedentemente presentati al MWC come LG K8 2018 e LG K10 2018: ecco caratteristiche tecniche, immagini, colorazioni, prezzi e date di uscita per il nostro Paese. L'articolo LG annuncia l’arrivo in Italia di LG K9 e LG K11, presentati come K8 e K10 2018 proviene da TuttoAndroid.

Turtle Beach annuncia una collaborazione con Knicks Gaming come nuovo partner audio ufficiale della NBA 2K League 2018 : Turtle Beach, compagnia leader nel settore audio, annuncia oggi una nuova collaborazione con Knicks Gaming come nuovo partner audio ufficiale della NBA 2K League 2018. L'accordo prevede che i giocatori dei Knicks Gaming useranno le cuffie da gioco Turtle Beach presso le strutture di allenamento, e le due compagnie stanno inoltre pianificando ulteriori attività per sottolineare il divertimento e le sfide che movimenteranno la stagione inaugurale ...

Metal Gear Solid V tra i Games With Gold di maggio 2018 : tutti i giochi e le date annunciate da Xbox : Microsoft e Xbox hanno svelato anzitempo la lista dei Games With Gold di maggio 2018, fornendo la lista dei giochi che saranno disponibili gratuitamente su Xbox One e Xbox 360 durante i 30 giorni del mese prossimo. L'offerta di punta è chiaramente Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, ma anche gli altri titoli sembrano interessanti. Sembra che le offerte Xbox Games With Gold siano emerse un po 'prima del previsto, poiché Microsoft non ha ...

E3 2018 : Microsoft presenterà videogiochi non ancora annunciati in arrivo quest'anno : Giugno si avvicina, e la grande macchina mediatica dell'E3 2018 comincia a scaldare i motori. Microsoft ha voluto presentare la line up delle iniziative previste per la manifestazione con un messaggio ufficiale, svelando però quello che molti utenti Xbox si aspettavano dal publisher per la fiera di quest'anno.Tra i tanti eventi legati al brand Xbox infatti, il messaggio parla anche dell'Xbox E3 2018 Briefing, l'ormai annuale conferenza sede di ...

Blizzard annuncia calendario e struttura degli Hearthstone Global Games 2018 : Gli Hearthstone Global Games (HGG) tornano nel 2018 e Blizzard ha svelato tutti i dettagli di questo torneo.Gli HGG 2018 presenteranno ancora 48 paesi, incluse molte nazioni europee. A partire da metà luglio, queste squadre si affronteranno in scontri regolari trasmessi in diretta su Twitch.Dopo ogni turno, le otto migliori squadre avanzeranno ai playoff, che si terranno a novembre alla BlizzCon.Read more…

Goldman Sachs - Blankfein annuncia che lascerà carica entro 2018 : Roma, 18 apr. , askanews, L'amministratore delegato di Goldman Sachs, Lloyd Blankfein si appresta a lasciare la guida operativa della banca d'affari Usa. Lo ha annunciato lo stesso manager durante una ...

Cannes 2018 - annunciata la giuria del prossimo festival : Data la partenza imminente prevista per il prossimo 8 maggio, in questi giorni si stanno delineando tutti i dettagli del prossimo festival di Cannes. La manifestazione cinematografica, reduce dalle polemiche con Netflix e dall’annuncio dei film in concorso, in queste ore ha ufficializzato quella che sarà la giuria che valuterà le pellicole. Sono stati svelati, dunque, i nomi che affiancheranno la presidente di giuria, Cate Blanchett, in ...

E3 2018 : annunciata la data della conferenza Ubisoft : Quest'oggi Ubisoft ha confermato la data della sua conferenza, come da tradizione, in vista dell'E3 2018.La conferma arriva via Twitter e possiamo apprendere che l'appuntamento è fissato per lunedì 11 giugno alle 22:00 ora italiana presso l'Orpheum Theatre di Los Angeles. Maggiori informazioni al riguardo saranno comunicate all'avvicinarsi della data, per il momento dobbiamo accontentarci di questo.Per chi non ne fosse a conoscenza, ricordiamo ...

Concerti di Francesco De Gregori nel 2018 - annunciate nuove date : biglietti in prevendita : I nuovi Concerti di Francesco De Gregori nel 2018 sono stati annunciati. Il cantautore sarà in tour in estate, con una serie di live che ha chiamato semplicemente Tour 2018. I prossimi appuntamenti del tour sono fissati in Piemonte e a Firenze. La prima tappa è fissata a Saluzzo, per poi spostarsi a Grugliasco il 17 quindi a Firenze il 25 dello stesso mese. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Federica Pellegrini si riscatta nei 100 dorso e annuncia cambiamenti…Tris di farfalliste a Glasgow : Penultima giornata di gare degli Assoluti 2018 nello Stadio del Nuoto di Riccione. Le finali del day-4 hanno regalato prestazioni degne di nota. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto. 100 farfalla uomini L’atteso confronto dei 100 delfino se lo aggiudica Matteo Rivolta (51″89). Il lombardo grazie ad un’ottima seconda vasca da 27″58 ha preceduto di appena un centesimo Piero Codia (51″90) in una lotta palpitante. ...