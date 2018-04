“È trascorso un anno” UeD | ecco Francesco Turco Che fine ha fatto l’amatissimo

caffeinamagazine

: RT @Randa52986856: @massvyrus1 @Alessia11307 Sentite voi due. Tra Napoli (dove ho una persona cara) ed Elba (dove ho trascorso un anno dell… - Alessia11307 : RT @Randa52986856: @massvyrus1 @Alessia11307 Sentite voi due. Tra Napoli (dove ho una persona cara) ed Elba (dove ho trascorso un anno dell… - Randa52986856 : @massvyrus1 @Alessia11307 Sentite voi due. Tra Napoli (dove ho una persona cara) ed Elba (dove ho trascorso un anno… - KrasherOx : RT @Emporium_Torino: Ripensare all’ultimo anno trascorso insieme ci mette la pelle d’oca, ma il fatto che tra poco più di un mese riparta l… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Ricordatedi Uomini e Donne? Il simpaticissimo ballerino di Carovigno, aveva cercato la sua anima gemella ma aveva poi incontrato la donna della sua vita in una sala da ballo, la signora Antonietta. Il cavaliere è rimasto nel cuore dei telespettatori del programma e per questo motivo la redazione di ”Uomini e donne magazine” lo ha contattato per sapere qualcosa sulla sua vita privata.e Antonietta stanno ancora insieme e per loro potrebbe arrivare presto il matrimonio. I due hanno dichiarato che il loro grande sogno è sposarsi anche se per il momento ci vanno con i piedi di piombo perché non vogliono affrettare le cose. ”Ci siamo conosciuti a Ceglie Messapica in una balera: lui era amico di mio marito. – ha raccontato la signora Antonietta – Ogni tanto veniva da noi per cantare al karaoke e così è nata una bella ...