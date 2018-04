ilgiornale

: E la Signora miracolata manda un bacione a Firenze - AdrMontanaro : E la Signora miracolata manda un bacione a Firenze - canalesportiv : E la Signora miracolata manda un bacione a Firenze - mazzarellantoni : RT @Lia72776786: @theminchialist @gq_gianni @ilburch Ma che confronti del cavolo fa!!! La Fedeli ha dedicato la sua vita per questo Paese n… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) E alla fine la Juventus dovrà ringraziare anche due nemiche storiche se centrerà il settimo scudetto. Tornato improvvisamente a un passo, dopo che sembrava compromesso otto giorni fa con il ko in casa contro il Napoli. Invece la mano che non ti aspetti arriva dall'Inter che al netto dei veleni e delle polemiche, crolla nel finale anche per le scelte sbagliate di Spalletti. E ieri la Fiorentina ha dato un aiuto impagabile schiantando il Napoli, che dopo aver festeggiato come uno scudetto la vittoria in casa dei bianconeri, va ko proprio sul più bello. Uno scudetto che corre sul filo del rosso: da quello di Vecino a quello mancato di Pjanic a quello di Koulibaly che passa dalle stelle dell'Allianz Stadium alle stalle del Franchi.La Juve deve ringraziare quel Cholito Simeone figlio di quel Cholo che soffiò allauno scudetto clamoroso nel 2000 con la Lazio, segnando proprio un gol a ...