È innamorato di voi? Scopritelo in base al segno zodiacale

(Di lunedì 30 aprile 2018) Finalmente avete trovato il coraggio di chiedergli di uscire. L’appuntamento è andato splendidamente e molto naturalmente avete cominciato a passare ogni minuto del vostro tempo insieme. Lo avete presentato ai vostri amici e ne sono rimasti colpiti piacevolmente. Quando dormite insieme, amate osservarlo tutto spettinato mentre si rigira nel letto il mattino e vi divertite a fare colazione assieme. LEGGI ANCHECome ti innamori? Te lo svela ilCiò che state vivendo somiglia molto all’amore… ma è così? E se invece per lui fosse soltanto una situazione da amici di letto? Tempo fa, vi ha menzionato la sua ex durante un discorso: e se in realtà foste solo un ripiego? Cosa succede se state solo male interpretando tutti i segnali? Un milione di ma e di se potrebbero attraversarvi la testa in questo momento, per questo può essere utile conoscere il suo...