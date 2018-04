“Duri provvedimenti disciplinari” GF | lo scoop A poche ore dalla diretta | mentre i

caffeinamagazine

(Di lunedì 30 aprile 2018) Lunedì 30 aprile 2018 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Che succederà questa sera nella casa di Cinecittà? Chi uscirà? I concorrenti a rischio eliminazione, cioè i nominati della settimana, sono Alberto Mezzetti (cioè Tarzan), Filippo Contri, Patrizia Bonetti (che in settimana ha avuto un piccolo malore) e Lucia Orlando. Ne siamo certi: quella di lunedì 30 aprile sarà una serata particolare durante la quale ne succederanno delle belle. Dopo tutto quello che è successo dall’arrivo di Aida, di sicuro la produzione farà qualcosa: lo spettacolo al quale il pubblico ha assistito è deplorevole e assolutamente diseducativo. Non avete seguito il reality? Allora vi diciamo noi cosa è successo: il “branco” ha iniziato (e continua) a bullizzare Aida senza pietà. Oltre alle aggressioni verbali contro di lei – che già dovrebbero essere sufficienti per buttare fuori i “bulli” – sono ...