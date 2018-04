Due incidenti ieri | uno a Comiso e l' altro sulla Scoglitti Ragusa

Incidenti Liverpoool-Roma - rinviati a giudizio Due tifosi giallorossi : Sono stati incriminati dalla giustizia britannica e rinviati a giudizio i due tifosi della Roma, arrestati a Liverpool per gli Incidenti avvenuti martedì prima di Liverpool-Roma. I due sono Filippo ...

Incidenti prima di Liverpool-Roma - in coma il tifoso dei Reds. Arrestati Due ultrà giallorossi. Uefa minaccia punizioni durissime : Gli autori di questo attacco ignobile non hanno posto nel mondo del calcio e confidiamo che saranno trattati con la massima severità'. La federazione del calcio europeo 'è in attesa di ricevere i ...

Incidenti prima di Liverpool-Roma - in condizioni critiche tifoso dei Reds. Arrestati Due ultrà giallorossi. Uefa minaccia punizioni ... : Gli autori di questo attacco ignobile non hanno posto nel mondo del calcio e confidiamo che saranno trattati con la massima severità'. La federazione del calcio europeo 'è in attesa di ricevere i ...

Incidenti prima di Liverpool-Roma - in condizioni critiche tifoso dei Reds. Arrestati Due italiani : LIVERPOOL - Due tifosi della Roma di 25 e 26 anni sono stati fermati a Liverpool con l'accusa di tentato omicidio per l'aggressione a un tifoso irlandese dei Reds di 53 anni, picchiato con una cinghia ...

Ciclismo - follia in strada : Due gravi e assurdi incidenti in allenamento Video : Il mondo del #Ciclismo non è solo passione, spettacolo e grandi emozioni purtroppo. Le cronache ci portano ancora alla luce fatti incresciosi e quantomeno surreali. Ancora ciclisti feriti in modo violento durante un allenamento in strada, molte le leggi e prese di posizione dure e ferme a tutela degli appassionati e professionisti che quotidianamente escono in strada, ma chi va in bicicletta è ancora l'anello più debole della strada insieme ai ...

Incidenti sul lavoro : morti Due operai : 23.40 Un operaio di 25 anni è morto dopo essere caduto da un ponte ripetitore di telefonia mobile in contrada Graci-Fondachello nel territorio del comune di Castrofilippo (AG), della cui manutenzione si stava occupando. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. In un altro incidente, avvenuto nello stabilimento di Potenza della Dalmine Logistic Solutions, ha perso la vita un operaio di 40 anni. In corso indagini della polizia per ...

Stella Rossa-Partizan - rissa in campo e Due espulsi. Incidenti anche tra tifosi sugli spalti : Non certo una novità per la stracittadina più pericolosa al mondo. Stella Rossa-Partizan, Incidenti sugli spalti Guarda tutti i video Video curiosi Guarda tutti i video

Due incidenti nel Pordenonese : I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti in due incidenti stradali, avvenuti alle 18 e a 20. Il primo è avvenuto sulla Pedemontana, in comune di Dardago. A scontrarsi un'auto e un camion. Nel ...

Incidenti : scontro frontale tra Due auto - un morto nell'Ennese : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Incidente mortale ieri sera a Barrafranca, in provincia di Enna. La vittima è Liborio Costa, 62 anni, operatore del 118. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'auto si cui viaggiava in viale della Pace all'altezza della via Mattei, per cause ancora da accertare, h

Incidenti : scontro frontale tra Due auto - un morto nell’Ennese : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – Incidente mortale ieri sera a Barrafranca, in provincia di Enna. La vittima è Liborio Costa, 62 anni, operatore del 118. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto si cui viaggiava in viale della Pace all’altezza della via Mattei, per cause ancora da accertare, ha invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi frontalmente con un’altra vettura guidata da un 24enne. E’ stato ...

GR : cervi sulla A13 - Due incidenti e strada chiusa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Incidenti : frontale tra Due auto vicino aeroporto Verona - un morto e un ferito grave : Verona, 30 mar. , AdnKronos, Terribile scontro frontale tra due auto questa mattina poco dopo le 8,30 a Caselle di Sommacampagna, sulla strada provinciale 26, poco distante dall'aeroporto Catullo. Uno ...

Incidenti : frontale tra Due auto vicino aeroporto Verona - un morto e un ferito grave : Verona, 30 mar. (AdnKronos) – Terribile scontro frontale tra due auto questa mattina poco dopo le 8,30 a Caselle di Sommacampagna, sulla strada provinciale 26, poco distante dall’aeroporto Catullo. Uno dei due conducenti è morto sul colpo, l’altro è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e portato d’urgenza in gravi condizioni all’ospedale di Borgo Trento a Verona. Sul luogo dell’incidente sono arrivati ...

Incidenti : frontale tra Due auto vicino aeroporto Verona - un morto e un ferito grave : Verona, 30 mar. (AdnKronos) - Terribile scontro frontale tra due auto questa mattina poco dopo le 8,30 a Caselle di Sommacampagna, sulla strada provinciale 26, poco distante dall'aeroporto Catullo. Uno dei due conducenti è morto sul colpo, l'altro è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e portato