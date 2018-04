Vicenza : Due anziani trovati morti in casa a Schio : Vicenza, 30 apr. (AdnKronos) – Alle ore 13.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pecori Giraldi a Schio dove hanno rinvenuto due persone anziane prive di vita. L’allarme è stato dato dagli addetti alla consegna dei pasti a domicilio, che da qualche giorno non riuscivano a consegnare il convitto per mancata risposta dei coniugi. La squadra dei pompieri entrati nell’abitazione hanno trovato i due anziani lui di 71 ...

Incendio in casa a Ragusa - morti i Due anziani coniugi : Sempre aperta l'ipotesi del suicidio dei due coniugi di Ragusa che si sarebbero cosparsi di benzina per farla finita. L'uomo era malato.

Portogruaro - gli studenti di Due istituti tecnici a disposizione degli anziani per i lavoretti domestici : Se sei anziano e devi sostituire una lampadina o riparare la maniglia della porta a Portogruaro non devi più aspettare l’elettricista o un parente: una squadra di studenti è pronta ad intervenire nelle case dei nonni. D’ora in poi non ci sarà più un solo vecchio che resterà da solo nella città veneta. L’amministrazione comunale ha stretto un accordo con l’Isis “Da Vinci” e l’Ipsia “D’Alessi” per costruire un ponte generazionale attraverso ...

MASSA - TRAVOLGE GRUPPO DI ANZIANI : Due MORTI/ Incidente stradale : conducente positivo a test antidroga : Incidente stradale, oggi 10 aprile 2018: sulla A33 Asti-Cuneo si è verificato un grave sinistro questa mattina. MASSA Carrara, furgone TRAVOLGE ANZIANI che stavano andando in gita: due MORTI

