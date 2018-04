Due alpinisti morti sul versante vallesano del Mönch

Monte Bianco - Due scialpinisti muoiono nella valle di Chamonix : Due scialpinisti francesi sono morti in altrettanti incidenti avvenuti nella valle di Chamonix, in Francia, sul massiccio del Monte Bianco. Un 35enne di Annecy ha perso la vita 'a causa delle pessime ...

Valle d’Aosta : il soccorso alpino salva Due scialpinisti a Pila e Cervinia : Il soccorso alpino è intervenuto per soccorso sanitario a Cervinia, a Gressoney e a Pila, per recuperare uno scialpinista al rifugio Nacamuli (Bionaz) e per soccorrere uno sciatore al Plateau Rosa (Cervinia), a causa di un infortunio sulla pista. L'articolo Valle d’Aosta: il soccorso alpino salva due scialpinisti a Pila e Cervinia sembra essere il primo su Meteo Web.

Pila - sei istruttori del Cai indagati per la morte di Due scialpinisti travolti da una valanga : Sono sei gli indagati dalla procura di Aosta per la morte di due scialpinisti travolti da una valanga sabato 7 aprile a Pila , Aosta, . Sono il responsabile del corso e cinque istruttori dei 12 ...

Valanga a Pila - indagati sei istruttori del Cai per la morte di Due scialpinisti : Sei istruttori del Cai, il Club alpino italiano, sono indagati per la morte di due scialpinisti a Pila, in Val d’Aosta. Sabato scorso una Valanga aveva travolto cinque sciatori usciti in escursione per partecipare a un corso organizzato da una scuola di alpinismo emiliano-romagnola, ma per due di loro non c’è stato niente da fare. La procura ha quindi avviato un’inchiesta per omicidio plurimo e disastro colposo. Gli indagati ...

Temperature in rialzo - si stacca una valanga Travolto un gruppo di scialpinisti : Due morti : Nadia Muratore Pila , Aosta, È stato un assordante boato durato alcuni interminabili secondi, come un ruggito della montagna, ad annunciare la valanga caduta al Colle Chamolé, a Gressan - in provincia ...

Valanga Pila : stabili le condizioni dei Due scialpinisti salvati : Sono stabili le condizioni dei due scialpinisti travolti oggi intorno alle ore 11.00, da una Valanga nel Comune di Gressan, in Località Pila, Col Chamolet, che ha coinvolto quattro scialpinisti italiani, di cui due risultano deceduti. Lo rende noto la Presidenza della Regione autonoma Valle d’Aosta che in una nota esprime, “a nome del Governo regionale, il più profondo cordoglio per questo tragico evento”. La Presidenza della ...

Valanga a Pila - morti Due scialpinisti : Due morti e due feriti: è questo il bilancio della Valanga staccatasi oggi dal colle di Chamolé, a Pila, in Valle d'Aosta. Il corpo della seconda vittima è stato recuperato nel lago Chamolé. I due ...

Valle d'Aosta - valanga travolge diversi scialpinisti : Due morti : Alcuni scialpinisti sono stati travolti da una valanga in Val d' Aosta. L'incidente è avvenuto sul Col Chamolè a Pila, in provincia di Aosta. Dalle testimonianze di altri sciatori sul posto, sarebbero diversi (almeno cinque) gli sciatori travolti. Due di loro sono stati estratti vivi e trasportati all'Ospedale Parini di Aosta. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino valdostano con due elicotteri, tecnici di soccorso e unità cinofile. Altri ...

In salvo i Due scialpinisti bloccati a 4.000 metri sul Monte Rosa - AostaOggi.IT : AOSTA. Sono stati recuperati i due scialpinisti pieMontesi bloccati nel bivacco Felice Giordano sul massiccio del Monte Rosa. I due uomini, entrambi cinquantenni di Ivrea, sono in buone condizioni di ...

Maltempo sul Monte Rosa : Due scialpinisti bloccati in bivacco : Due scialpinisti pieMontesi sono bloccati dalla serata di ieri al bivacco Felice Giordano (4.167 metri di quota), nel massiccio del Monte Rosa (comune di Gressoney-La-Trinite’). Le avverse condizioni meteo impediscono all’elicottero di raggiungerli, e di conseguenza il Soccorso alpino valdostano ha deciso di procedere con una squadra via terra. L'articolo Maltempo sul Monte Rosa: due scialpinisti bloccati in bivacco sembra essere il ...

Valanga sul Monte Pic - i Due scialpinisti chiamano il Soccorso alpino : 'Siamo salvi' : SANTA CRISTINA. Dopo la paura la buona notizia. Non ci sono persone sotto la Valanga che si è staccata poco dopo mezzogiorno sul Monte Pic nel comune di Santa Cristina in Val Gardena. Sono stati due ...

Due alpinisti precipitano sul Concarena Soccorsi disperati - uno è morto : Soccorso alpino, carabinieri e eliambulanza mobilitati sul Concarena per due alpinisti precipitati nella mattinata di sabato 24 marzo. L'allarme è stato dato attorno alle 9. L'intervento è ancora in ...