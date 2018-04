Doppio attentato a Kabul | 49 le vittime tra cui 9 reporter

Blastingnews

(Di lunedì 30 aprile 2018) Si è finto un giornalista ed esattamente come avrebbe fatto un normale collega, si è unito a loro, con in mano una telecamera e con l'altra facendo partire la carica esplosiva: ha agito così il kamikaze che si è fatto esplodere nel secondoavvenuto oggi a, nel quartiere di ShashDarak, che ha scelto di colpire in mezzo ad un gruppo di giornalisti accorsi sul luogo del primoper documentarne gli accadimenti. Un bilancio non definitivo parla di 25 morti, di cui nove trae operatori dell'informazione, giunti nel quartiere dopo che un kamikaze carico di tritolo si era fatto esplodere dopo essere arrivato a bordo di una moto. Unalla stampa A poca distanza dall'ultimodel 22 aprile, costato la vita a 48 persone,torna ad essere scenario di terrore e morte, ancora una volta sotto la rivendicazione dell'Isis. Si parla di un vero e ...