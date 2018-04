Dopo la Cina il Pascale di Napoli apre le frontiere alla Russia

Wenger - il Dopo Arsenal può esserein Cina pronto un ingaggio record : IN Cina SAREBBE IL TECNICO PIU' PAGATO - Se fossero vere le indiscrezioni provenienti dall'Estremo Oriente, Wenger diverrebbe il manager più pagato al mondo, superando anche Josè Mourino e Marcello ...

Sette studenti sono morti Dopo essere stati accoltellati nel nord della Cina : Almeno Sette studenti sono morti dopo essere stati accoltellati da un uomo nella provincia di Shaanxi, nel nord della Cina; altri 12 sono rimasti feriti. Gli studenti, che frequentavano le scuole medie, sono stati accoltellati poco dopo le 18 di venerdì The post Sette studenti sono morti dopo essere stati accoltellati nel nord della Cina appeared first on Il Post.

Armenia - si dimette primo ministro Sargsyan Dopo le proteste/ La chiusura all'Ue e la vicinanza alla Russia : Armenia, si dimette primo ministro Sargsyan dopo le proteste: cosa succede ora? Ultime notizie: i rapporti con la Russia, Karan Karapetyan premier ad interim(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:42:00 GMT)

Cina - dà fuoco al locale notturno Dopo una lite : 18 morti : Diciotto persone sono morte in un incendio, di origine dolosa, all'interno di un locale karaoke a Qingyuan City, nel sud della Cina. L'incendio a Qingyuan City Le fiamme sono state appiccate da un 32enne, Liu Chun Lu, che è stato arrestato. Il locale a tre piani si trova nella provincia di Qingyang Guangdonog. In base alle prime ricostruzioni, l'uomo ha dato fuoco al locale dopo aver litigato con uno dei clienti. "Secondo i primi elementi ...

Rusal guarda alla Cina Dopo la perdita del mercato americano per le sanzioni - : La Cina è il maggior produttore al mondo di alluminio ed esporta prodotti in alluminio in eccesso. Oggi il prezzo dell'alluminio ha aggiornato il massimo del 2011 con 2.642 dollari per tonnellata. ...

F1 - Dopo la Cina Alonso pensa alla 24 ore di Le Mans : TORINO - Fernando Alonso continua a inseguire il suo sogno, quello di vincere la Tripla Corona. Una follia che , con il passare del tempo, sta diventando sempre più reale. dopo due settimane ...

Buffon non si ferma Dopo la Juve : prima il Mondiale in Russia e poi va in Cina - ma niente Argentina : Gigi Buffon andrà al Mondiale. Senza l'Italia. Né la mancata qualificazione azzurra, né le polemiche innescate dal clamoroso sfogo di Madrid scalfiscono infatti un'immagine ambita in tutto il mondo, così la S7 Airlines , tra le più importanti compagnie aeree russe, lo ha scelto come testimonial nei giorni iridati. Lo spot sarà girato a Mosca tra il 14 e il 16 giugno , quindi in coincidenza ...

“Sto male - aiutatemi”. Per loro Michela era sana. Ma i dolori continuano e Dopo quattro giorni di agonia la sua vita finisce. Colpa di una diagnosi sbagliata : per i medici quelle fitte lancinanti erano solo una banale gastrite. E invece aveva tutt’altro : La sera di Pasqua aveva iniziato a stare male. Nausea, mal di stomaco, un senso di spossatezza generale. Sulle prime, Michela Ravazzolo, una donna di 47 anni residente a Salboro, aveva pensato a un malanno stagionale. Poi, con il passare delle ore, i dolori sono aumentati al punto da spingerla a contattare la guardia medica. Il medico ha riscontrato nella paziente una infiammazione allo stomaco riconducibile a una gastrite e le ha ...

Cina - nasce quattro anni Dopo la morte dei genitori. L’esperto : «Giusto tutelare l’embrione» : Quando Tiantian è nato, nel dicembre 2017, i suoi genitori erano già morti da quattro anni. Shen Jie e Liu Xi, originari della città cinese di Yixingerano, erano sposati da due anni quando hanno deciso di provare la fecondazione in vitro, perché non riuscivano ad avere un figlio. Ma il 20 marzo 2013, cinque giorni prima che venisse impiantato uno degli embrioni fecondati a Liu, la coppia è morta in un incidente automobilistico. Per i tre anni ...

Sebastian Vettel - furia su Max Verstappen Dopo l'incidente in Cina. E l'olandese si umilia da solo : 'Che schifo' : È furibondo Sebastian Vettel al termine del Gp della Cina: ambiva al podio, è finito ottavo con la sua Ferrari danneggiata dopo lo speronamento subito da Max Verstappen , il pilota Red Bull sempre più ...

Classifica Mondiale costruttori F1 2018 : Mercedes in testa - +1 su Ferrari Dopo il GP di Cina : La Mercedes si è portata in testa alla Classifica del Mondiale costruttori 2018 di Formula Uno. Le Frecce d’Argento, grazie al secondo posto di Valtteri Bottas e alla quarta piazza di Lewis Hamilton ottenute nel GP di Cina, hanno operato il sorpasso sulla Ferrari che paga a caro prezzo l’ottavo posto di Sebastian Vettel: la scuderia tedesca ora ha un punto di vantaggio sul team di Maranello dopo tre prove di ...

Formula 1 - la classifica piloti Dopo il gran premio in Cina : 1/19 LaPresse ...

Emergenza morbillo a Catania Dopo i 4 morti : ora è ressa per le vaccinazioni : La paura di contrarre la malattia mette in allerta la provincia di Catania, dove i centri per la vaccinazione sono stati presi d'assalto. E in alcune strutture le scorte di siero da potere inoculare sono esaurite. L'esperto però fa sapere: "dopo i 50 anni il vaccino non è più necessario”.Continua a leggere

Cina - bimbo nasce quattro anni Dopo la morte dei genitori/ La storia di Tiantian - nato da una madre surrogata : Cina, bambino nasce quattro anni dopo la morte dei genitori: la storia di Tiantian, nato da una madre surrogata dopo una lunga battaglia dei nonni. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:47:00 GMT)