Diritti tv | Sky replica a Tebas | La Serie A vale come la Liga che ha Messi e

Diritti tv - Sky replica a Tebas : 'da noi 7 miliardi alle tv' : Così Sky replica al presidente della Liga, che in un'intervista ieri alla Gazzetta dello Sport ha puntato il dito contro l'emittente satellitare, protagonista del ricorso al Tribunale di Milano con ...

Diritti Tv 2018 - 2021 - Sky risponde : «Tebas - la verità è un’altra. Nessuno crede alla Serie A come noi» : Sky Sport prende una posizione ufficiale sulla questione dei Diritti tv della Serie A 2018-2021 con un editoriale del direttore Federico Ferri trasmesso durante la puntata odierna di Sky Calcio Show e che vi riportiamo di seguito in forma integrale.Sky ha speso negli ultimi 15 anni per il calcio italiano più di chiunque altro e ha anche investito, stagione dopo stagione, per far crescere la bellez...

Mediapro avvisa la Lega : «Niente fidejussione se Sky blocca i Diritti» : Il gruppo spagnolo condanna l'atteggiamento di Sky e apre ad un'immediata fornitura delle garanzie qualora si volesse puntare sul Canale della Lega. L'articolo Mediapro avvisa la Lega: «Niente fidejussione se Sky blocca i diritti» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Roures : «Vendiamo al 100% non esiste solo Sky» : «Al 100% venderemo i Diritti tv della Serie A». Jaume Roures predica ottimismo, assicurando di «non essere sorpreso» dal ricorso con cui Sky ha ottenuto la sospensione fino al 4 maggio del bando di Mediapro. Il socio della società spagnola ha prima tranquillizzato i club riuniti in assemblea, poi in un'intervista all'ANSA ha ribadito di essere fiducioso sull'epilogo dell'affare da oltre 3 miliardi di euro in 3 ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - dubbi Sky - MediaPro agitano i club divisi su mosse future : La trama legata ai Diritti tv della Serie A si infittisce sempre di più e assomiglia più ad un libro giallo che ad una tematica economico-sportiva. La storia, sempre più intricata, si sta muovendo in queste ore alla vigilia dell'Assemblea della Lega a Milano su due filoni principali: da una parte ci sono i club, preoccupati per la situazione di stallo che si è venuta a creare a pochi mesi dall'inizio del prossimo ...

Diritti tv - accolto il ricorso di Sky : dirette di A in bilico l'anno prossimo : Il rischio potrebbe essere quello che la prima, o meglio le prime giornate , tre?, della Serie A 2018-19 restino senza copertura televisiva. Un problema vero per il commissario Giovanni Malagò, così ...

Diritti tv Serie A - sospeso il bando dopo il ricorso di Sky. MediaPro : 'Danneggiato il calcio italiano' : Continua il caos legato ai Diritti tv della Serie A di calcio . La Lega, in una nota, 'appreso da notizie stampa del provvedimento di sospensione del bando pubblicato da MediaPro sui Diritti del ...

