: Good News, supportate dai nomi degli investitori ! #e-mobility #ecar - GiovanniVattani : Good News, supportate dai nomi degli investitori ! #e-mobility #ecar - lautomobile_ACI : Il ceo del colosso cinese @DidiChuxing, Cheng Wei, annuncia un'alleanza con 31 costruttori di auto. L'obiettivo è p… - dinoadduci : Didi Chuxing - 10 milioni di elettriche entro il 2028 -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Dopo l'annuncio di nuove alleanze internazionali il colosso cinese del ride hailingha svelato inediti dettagli riguardo ai futuri piani di espansione. Creando una nuova offerta di veicoli elettrici a basso costo insieme a 31 partner, tra i quali spiccano i gruppi Renault-Nissan, Toyota e Volkswagen, l'azienda asiatica punta ad ampliare notevolmente il proprio giro d'affari, espandendosi anche in altre aree del mondo. I servizi del gigante cinese sono già attivi nell'America Latina, in Europa, in Giappone, a Taiwan e a Hong Kong, oltre che in molti altri paesi, come il Brasile, l'India e il sud est asiatico tramite alcune partnership locali, senza dimenticare gli Stati Uniti, dove i clientipossono sfruttare in roaming i servizi Lyft.Due miliardi di clienti. Tra gli obiettivi della, secondo quanto riportato da Automotive News, vi sarebbe quello di ...