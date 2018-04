Dichiarazione precompilata 2018 | ci siamo | per il modello 730 è questione di ore

Fisco - boom di accessi a Dichiarazione precompilata : Sono oltre 1 milione gli accessi dei contribuenti alla dichiarazione precompilata nei primi 4 giorni dal lancio della piattaforma online, circa il 60% in piu' rispetto allo scorso anno. La Cgia rileva ...

730 - guida alla Dichiarazione precompilata. Un #FiscoAmico ma non troppo : La stagione dichiarativa parte con l’inserimento del modello 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate: dal 16 aprile i contribuenti possono accedere ai propri dati, verificarne la correttezza, accettarli così come indicati o procedere alla loro modifica o integrazione. Come si accede al 730 precompilato? I contribuenti possono accedere ai propri dati tramite un soggetto delegato (sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato), ...