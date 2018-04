Di Maio vuol votare a giugno? Ecco perché è impossibile

Di Maio vuole elezioni a giugno ma la prima data utile è a fine settembre : Luigi Di Maio vorrebbe fare a tutti i costi il premier ma è riuscito solo nell’impresa di marginalizzare i 5Stelle.

Di Maio pressa - Pd al bivio. Fanelli : non spacchiamoci. Frattura : ci vuole coerenza - : Senza contare, è una preoccupazione diffusa fra i renziani che indicano lo spauracchio della famosa diretta streaming fra Bersani e Grillo, che l'abbraccio con M5S potrebbe essere mortale per i dem. «...

Di Maio ci vuole in bancarotta Il suo piano costa 30 miliardi : Un libro dei sogni, al quale non credono nemmeno i diretti interessati. Il leader del Movimento Cinque stelle Luigi Di Maio ha scritto al Corriere della Sera una lettera che dovrebbe essere il canovaccio del programma di un governo con il Partito democratico.Barra a sinistra, ancora di più, rispetto al programma originario dei pentastellati per catturare le simpatie dei democratici e magari anche quelli della vecchia ditta Pd, uscita su parole ...

"Dem assassini della mia gente" Ma ora Di Maio li vuole alleati : "Voglio farvi vedere il volto degli assassini politici della mia gente. Quando saremo al governo inaspriremo la legge Severino che è troppo timida per i criminali politici". Genova, 17 febbraio 2018, piena campagna elettorale. Luigi Di Maio, durante un comizio, proietta su uno schermo alcune parte dell'inchiesta di Fanpage sui rifiuti in Campania e, al termine, apostrofa così i figli del governatore Vincenzo De Luca, Roberto (assessore ...

«Dem assassini della mia gente» Ma ora Di Maio li vuole alleati : Per la cronaca, Lombardi sta garantendo il bis al governatore pd Zingaretti. Insomma, tutte testimonianze di grande affetto tra i potenziali alleati di oggi. Come sottolinea il capopopolo Alessandro ...

SALVINI : "MAI COL PD : GOVERNO M5S - CENTRODESTRA"/ Video - ma Berlusconi vuole “sabotare” l'asse con Di Maio... : GOVERNO, SALVINI: "Non tradisco Berlusconi". Il leader della Lega e del Centrodestra parte all'attacco del dialogo Pd-M5s per il nuovo esecutivo, ecco il Video(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 20:09:00 GMT)

Silvio Berlusconi - la reazione brutale alle minacce di Di Maio : 'Vuol toccare Mediaset? Roba da esproprio proletario' : 'Di Maio su Mediaset ha usato un linguaggio preoccupante' ha tuonato Silvio Berlusconi dopo che il leader grillino aveva lanciato la minaccia di 'metter mani' al conflitto di interessi per il quale '...

Rassegna 25.4. Di Maio si vuole alleare col PD - insorge la base : "Traditori - vi veniamo a prendere a casa" : La Stampa Politica. "Traditori, se andate col Pd veniamo a prendervi a casa". La rabbia nel mondo pro M5S. Insulti e violenza anche sulla pagina Facebook di Di Maio, contro il capo politico grillino. Ansa Esteri. Alfie, nuovo ricorso portarlo in Italia. Genitori contro giudice Gb. Papà: ora ...

Salvini a Di Maio : "Io irrilevante? No - leale Lui vuole solo il potere" : "Di Maio mi accusa di essere irrilevante? Forse voleva dire coerente e leale, visto che lavoro da 40 giorni per formare un governo fedele al voto degli italiani".Matteo Salvini replica al leader del Movimento 5 Stelle che, dopo le consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico, ha annunciato di voler tagliare ogni possibilità di dialogo con la Lega e il centrodestra per provare a formare un governo con il Partito ...

Di Maio : Salvini non vuole assumersi responsabilità governo insieme : Roma, 23 apr. , askanews, 'In questi giorni ho chiesto a più riprese a Matteo Salvini di sedersi al tavolo come leader della Lega per discutere i termini del contratto di governo' ma 'dal suo ...