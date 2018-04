Di Maio resta senza nemmeno un forno Ma a litigare sono un po' tutti

Così Di Maio resta con due forni ma senza pane : La "strategia dei due forni" usata da Di Maio finora è riuscita a scontentare tutti. senza concludere niente.Continua a leggere

"Non resta che votare a giugno" Governo - Di Maio chiude i forni A Salvini : "Andiamo al Colle". VIDEO : "Qui stanno cercando in tutti i modi fermare per un Governo di cambiamento per i loro sporchi interessi. A questo punto non c'è altra soluzione: bisogna tornare al voto" al più presto, "a giugno". In ogni caso deciderà il presidente della Repubblica". A dirlo il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in un VIDEO trasmesso in diretta su Facebook Segui su affaritaliani.it

Di Maio : "Elezioni a giugno - sarà ballottaggio tra rivoluzione e restaurazione" : Dopo la svolta moderata delle ultime settimane - e una volta svanita la possibilità di salire a Palazzo Chigi -, Luigi Di Maio torna ai toni da campagna elettorale. Un messaggio durissimo quello consegnato dal capo politico...

Governo. Di Maio : “Dico a Salvini - chiediamo il voto a giugno. Cittadini scelgano tra rivoluzione e restaurazione” : “Dico a Salvini: andiamo a chiedere il voto a giugno”. Luigi Di Maio non ha aspettato la direzione Pd e dopo aver incassato la chiusura di Matteo Renzi in diretta su Rai1, oggi è intervenuto con un video su Facebook in cui invoca le elezioni anticipate. “A questo punto non c’è altra soluzione”, dice, “bisogna tornare al voto il prima possibile, poi ovviamente deciderà il presidente Mattarella. Tutti parlano di ...

Governo - Fico : 'C'è dialogo tra M5s e Pd' - ma i renziani restano contrari - Di Maio chiude con la Lega : "C'è dialogo tra Pd e M5s , il mio mandato si chiude con esito positivo ". Così Roberto Fico dopo aver riferito al Quirinale. Per tirare le somme bisognerà però attendere il 3 maggio quando si terrà ...

Di Maio : o intesa M5s-Pd o si torna al voto. Martina : passi in avanti - ma restano differenze : ll Presidente della Camera, Roberto Fico, dovrà riferire alle 16.30 - dopo il secondo giro di consultazioni - al Capo dello Stato. Secondo indiscrezioni chiederà di avere altro tempo visto che il 3 maggio si terrà la direzione del Pd che dovrebbe pronuciarsi sulla proposta di alleanza dei grillini. Ma anche per verificare i risultati dell’annunciato referendum dei pentastellati su Rousseau

Di Maio chiude a Salvini e apre come unica possibilità a un governo col Pd. Se no - resta solo il ritorno al voto : 'Dopo cinquanta giorni di tentativi la strada non è più percorribile' dice il leader pentastellato all'uscita dell'incontro con il Presidente della Camera. 'Qualsiasi contratto di governo sarà ...

Incarico a Fico - pressing sul Colle : Salvini e Di Maio vogliono restare in gioco : Giornata di silenzio e frenetiche trattative telefoniche tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per non archiviare un'intesa che i due tengono calda da settimane. Ancora un giorno prima della nuova...

Consultazioni - ultimatum Di Maio : «Il veto su Berlusconi resta - Salvini decida entro la settimana» : Due giorni di incarico a Casellati per verificare l'ipotesi di governo M5S-centrodestra. Il leader della Lega non si presenta: «Ho un volo per Catania». Berlusconi: «Uniti, la nostra coalizione non è artificiale». Verso un secondo giro di Consultazioni giovedì

Consultazioni con Casellati - resta stallo |Di Maio : "Pronti a un governo solo con la Lega" : Le Consultazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati, alla quale Mattarella ha affidato per un mandato esplorativo dopo un mese e mezzo di stallo, partono con M5s. Da Di Maio un netto no a Forza Italia

