Di Maio | ' Partiti pensano solo a loro interessi Voto a giugno'

Di Maio ai partiti 'Vergogna - pensate solo al vostro orticello. Io sincero con Salvini - ma lui ha scelto un condannato' : ROMA - 'È vergognosa la maniera in cui tutti i partiti stanno pensando al proprio orticello e ai propri interessi di parte'. Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, in un video su Facebook. '...

Governo - Di Maio : “Partiti pensano al proprio orticello e alle poltrone. Unica soluzione è tornare al voto a giugno” : “Salvini ha preferito gli interessi di un condannato incandidabile a quelli degli italiani. Io gli ho parlato in maniera sincera, a cuore aperto, gli ho detto sediamoci e troviamo una quadra e facciamo partire un Governo che possa cambiare il paese. Niente, lui ha scelto Berlusconi: uno che ha fatto la legge Fornero, ha creato Equitalia e ha bloccato il paese per 20 anni per i suoi interessi personali”. Lo ha detto il capo politico ...

Governo : partiti attendono Colle. Tajani : 'Salvini non andrà a fare il secondo di Di Maio' : Attesa per l'esito del voto molisano ma soprattutto delle decisioni che il capo dello Stato dovrebbe comunicare dopo il termine del mandato esplorativo della presidente del Senato Maria Elisabetta ...

Di Maio e Salvini volano nei sondaggi : i loro partiti adesso sommati arrivano al 55% : Lo stallo delle settimane post voto sembrano rafforzare i partiti vincitori, a discapito dei partiti che hanno raccolto meno preferenze. Secondo un sondaggio Ixé per Huffington Post Italia "il 4 marzo Lega e M5S sommati arrivavano al 50%, oggi sono al 55%; PD e Forza Italia insieme raggiungevano il 32,7% oggi non arrivano al 29%". Ma sale anche la fiducia verso i leader dei partiti più premiati durante l'ultima ...

