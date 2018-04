Di Maio | le urne sono l’unica soluzione

Casellati (e Fico) verso il flop Poi ipotesi Di Maio o Giorgetti Ma il gioco dei veti rilancia le urne : "Sarebbe un miracolo". Gian Marco Centinaio, vulcanico e ironico capogruppo della Lega a Palazzo Madama, lascia trapelare il totale e incondizionato pessimismo per il tentativo di Elisabetta Alberti Casellati di formare un governo Segui su affaritaliani.it

Salvini e Di Maio - un dialogo in alto mare. Si torna alle urne? : Tra Salvini e Di Maio è dialogo in alto mare. La situazione di stallo vede Salvini non disposto a cercare i numeri per un governo in Parlamento da solo con il centro destra.

Robero Maroni : ""Salvini e Di Maio faranno saltare il banco e si tornerà alle urne" : Le dichiarazioni di Di Maio, con il veto a Forza Italia, "mi sembrano nette. E rafforzano quello che secondo me è lo scenario più probabile: i due leader del centrodestra e dei Cinque Stelle faranno saltare il banco e a ottobre si tornerà alle urne". È di questa idea Roberto Maroni, intervistato da Repubblica."Se io fossi Salvini o Di Maio non avrei dubbi - dice l'ex governatore lombardo - C'è una data ...

Casaleggio : non va ribaltato risultato urne - Di Maio premier : Di Maio "è stato il candidato premier più votato il 4 marzo" e dunque "non vedo ragioni per ribaltare il risultato delle urne". Lo afferma Davide Casaleggio, presidente dell'Associazione Rousseau. ...

Di Maio 'Spero di incontrare Lega e Pd'. Salvini 'Incarico a me Per ora inutile. Se nessuno cede si torna alle urne' : Poi si rivolge, nel dettaglio, ai due partiti: "La Lega è la forza politica che ha preso più voti all'interno di una coalizione di centrodestra che di fatto non esiste, e che alle elezioni si è ...

Di Maio chiude a Forza Italia e apre al Pd. Salvini 'Niente veti - chiarezza o alle urne' : In più, Di Maio e compagni credono di avere dalla loro la campagna, già partita, dei tagli ai costi della politica, di cui si sta occupando in prima istanza il presidente della Camera, Roberto Fico . ...

"Ecco perché Di Maio sbaglia Metta da parte la sua ambizione" 'La Lega valuta il ritorno alle urne' : Massimiliano Fedriga, candidato per il Centrodestra alle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia (si vota il 29 aprile), è un fedelissimo di Matteo Salvini. Ex capogruppo alla Camera della Lega nella passata legislatura, ha partecipato a tutti gli incontri chiave prima e dopo le elezioni del 4 marzo. Ora... Segui su affaritaliani.it

Cresce il consenso per Di Maio e Salvini e la tentazione delle urne : A che gioco stanno giocando Matteo Salvini e Luigi Di Maio? Si inseguono nelle dichiarazioni, si rincorrono al telefono, ma non disdegnano di mettersi dei paletti al momento opportuno. Sembra quasi un balletto amoroso e infatti un writer li ha immortalati su un muro romano mentre si scambiano un bacio appassionato.Ma più che pensare alle pene d'amore i due leader usciti vincitori dalle urne stanno lavorando su come lanciare al meglio ...

Di Maio e Salvini d'accordo ma solo sul ritorno alle urne : Destini incrociati. Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano la loro strana parabola da vincitori dimezzati, tra ambizioni, incertezze e tentazioni. Il sismografo della trattativa registra movimenti ...

"Di Maio premier o di nuovo al voto con questa legge". M5s agita lo spauracchio delle urne anticipate : Ormai l'argine è saltato. E dietro le quinte della conferenza stampa non c'è più l'imbarazzo, da parte dei vertici M5s, nel dire: "Nessun governo istituzionale, o Luigi Di Maio premier o torniamo al voto". Le urne sono quindi lo spauracchio agitato dai pentastallati a poco più di una settimana dal voto. Settimana durante la quale una reale trattativa per formare il nuovo governo non è iniziata e i telefoni su ...