Di Maio adesso si appella a Salvini | ' Chiediamo il voto a giugno'

Adesso Di Maio fa la corte al Pd ?"Ecco i nostri punti in comune" : Luigi Di Maio Adesso fa la corte a Renzi e al Pd. Nell'attesa di capire quali saranno le mosse dell'ex premier, il capo politico del Movimento 5 Stelle con una lettera al Corriere fissa i punti della trattativa grillini-dem: "Lo studio del professor Della Cananea - afferma, tra l"altro, Di Maio - ha individuato i punti in comune tra il nostro programma e il loro e oggi vorrei passare in rassegna i principali e lanciare un appello: realizziamoli ...

Adesso Di Maio vuol mettere le mani sulle tv di Berlusconi : Ci risiamo con l'antiBerlusconismo. Il Movimento 5 Stelle non si smentisce e continua a vivere l'ossessione nei confronti di Silvio Berlusconi. Dopo i veti è la volta dell'oscurantismo. Di cosa? Delle tv del leader di Forza Italia. "Dovremmo lavorare sulla Rai ma anche sulle tv private. Fa specie che Berlusconi, con le sue tv, stia mandando delle velate minacce a Salvini e alla Lega. Mettiamo mano a questo conflitto che c'è nell'informazione ...

Salvini : adesso mani libere per il governo con Di Maio : Le pratiche di divorzio sono cominciate. Ma Matteo Salvini non vuole essere lui quello che rompe il sodalizio con Berlusconi, non intende finire 'massacrato' e bollato come 'il traditore'. 'Chi sta ...

Adesso Di Maio esclude anche Giorgia Meloni : Partita chiusa? Luigi Di Maio vuole i voti del centrodestra unito ma senza dare spazio né a Silvio Berlusconi né

Di Maio e Salvini volano nei sondaggi : i loro partiti adesso sommati arrivano al 55% : Lo stallo delle settimane post voto sembrano rafforzare i partiti vincitori, a discapito dei partiti che hanno raccolto meno preferenze. Secondo un sondaggio Ixé per Huffington Post Italia "il 4 marzo Lega e M5S sommati arrivavano al 50%, oggi sono al 55%; PD e Forza Italia insieme raggiungevano il 32,7% oggi non arrivano al 29%". Ma sale anche la fiducia verso i leader dei partiti più premiati durante l'ultima ...

Di Maio e Salvini volano nei sondaggi : i loro partiti adesso sommati arrivano al 55% : Lo stallo delle settimane post voto sembrano rafforzare i partiti vincitori, a discapito dei partiti che hanno raccolto meno preferenze. Secondo un sondaggio Ixé per Huffington Post Italia 'il 4 marzo ...

Di Maio e Salvini volano nei sondaggi : i loro partiti adesso sommati arrivano al 55% : Lo stallo delle settimane post voto sembrano rafforzare i partiti vincitori, a discapito dei partiti che hanno raccolto meno preferenze. Secondo un sondaggio Ixé per Huffington Post Italia "il 4 marzo Lega e M5S sommati arrivavano al 50%, oggi sono al 55%; PD e Forza Italia insieme raggiungevano il 32,7% oggi non arrivano al 29%". Ma sale anche la fiducia verso i leader dei partiti più premiati durante l'ultima ...

Matteo Salvini - il sondaggio che lo spinge al voto : Lega al 23%. A Berlusconi e Di Maio : 'Adesso piantatela' : La linea Salviniana non cambia: 'Se Berlusconi e M5S continuano a dirsi "malavitoso" o "antidemocratico", gli italiani si stufano, io mi stufo e si torna a votare' detta a Radio Anch'io. E poi: '...

M5S - adesso uno vale tutti. Nel nuovo regolamento dei gruppi parlamentari tutti i poteri di Di Maio : ... nonché 'quali mezzi per l'acquisizione dei contributi partecipativi dei cittadini all'attività politica e istutuzionale'. La comunicazione. L'ufficio di comunicazione, da statuto, 'svolgerà la ...

Crozza-Berlusconi e le alleanze : “Adesso chiamo Salvini così facciamo la pace e gli dico di chiamare Di Maio” : Sul palco di Fratelli di Crozza – il programma di Maurizio Crozza in onda il venerdì in prima serata sul Nove, Crozza/Berlusconi sempre più indeciso e confuso cambia continuamente idea sulle possibili alleanze per poi concludere: “Adesso provo a chiamare Salvini così facciamo pace e dico a lui di chiamare Di Maio” Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Crozza-Berlusconi e le alleanze: “Adesso chiamo ...