: BALLE IN TV #Renzi tifa per Di Maio-Salvini e incolpa elettori e Costituzione LEGGI: - fattoquotidiano : BALLE IN TV #Renzi tifa per Di Maio-Salvini e incolpa elettori e Costituzione LEGGI: - Corriere : Dopo il voto Salvini esaltato «saluta» Di Maio e compagni - repubblica : Di Maio ai partiti: 'Vergogna, pensate solo al vostro orticello. Io sincero con Salvini, ma lui ha scelto un condan… -

"Non ho mai pensato che sarebbe stato facile,ma non pensavo sarebbe stato impossibile.E' vergognosa la maniera in cui tutti i partiti stanno pensando solo ai loro interessi. Non sono venuti neanche al tavolo", ha detto Di,in un video postato su Fb. "A questo punto non c'è altra soluzione che tornare alil prima possibile. Ovviamente deciderà Mattarella"e,poiché tutti vogliono il ballottaggio,"diciamo che il ballottaggio sono le prossime elezioni.Dico a'andiamo a chiedere di votare a'", ha aggiunto.(Di lunedì 30 aprile 2018)