DI MAIO A SALVINI “VOTO A GIUGNO” Renzi chiude al M5s | Martina è furioso | “Così il Pd

Renzi chiude a M5S. Di MAIO a Salvini : chiediamo al Quirinale voto a giugno : L’ipotesi di un’intesa tra Cinque Stelle e Pd per un nuovo esecutivo all’indomani delle elezioni del 4 marzo e dopo il fallimento del tentativo di mettere in campo un governo M5S-Lega si dissolve nel giro di una domenica, in una serata di fine aprile che ha visto andare alle urne il Friuli Venezia Giulia per la scelta del nuovo governatore dopo l’esperienza Serracchiani...

"Non resta che votare a giugno" Governo - Di MAIO chiude i forni A Salvini : "Andiamo al Colle". VIDEO : "Qui stanno cercando in tutti i modi fermare per un Governo di cambiamento per i loro sporchi interessi. A questo punto non c'è altra soluzione: bisogna tornare al voto" al più presto, "a giugno". In ogni caso deciderà il presidente della Repubblica". A dirlo il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in un VIDEO trasmesso in diretta su Facebook