Di Francesco | ' Credo nella rimonta col Liverpool Lotta scudetto? Non è finita | la Juve

Roma - Di Francesco da Fazio : "Credo in questa rimonta" : E ancora: "Nel nostro mondo e nella vita regna il pessimismo, ma io voglio riportare tutto alla realtà". no alla violenza - E la realtà dice che la semifinale contro il Liverpool è stata segnata ...

Roma - Di Francesco : “Liverpool? Io ci credo” : “La squadra ha trattato questa gara in modo eccellente, perché era una sfida difficile e insidiosa. Meritavamo qualche gol in più, abbiamo creato pericoli al Chievo, poi il rigore concesso poteva riaprire il match ma ben venga questa grande parata di Alisson che magari gli ha dato la carica dopo i tanti gol presi ad Anfield”. Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, dopo il poker al Chievo. Cosa bisogna fare per rimontare il ...

Canna-gate - Giucas Casella dalla parte di Francesco Monte : “Non credo a Eva Henger” : Isola dei Famosi, news Canna-gate: Giucas Casella dalla parte di Francesco Monte Anche Giucas Casella ha detto la sua sul Canna-gate scoppiato all’Isola dei Famosi: il famoso illusionista si è schierato dalla parte di Francesco Monte, accusato da Eva Henger di aver fumato marijuana in Honduras. Sulle pagine del settimanale Di Più, l’ex naufrago – […] L'articolo Canna-gate, Giucas Casella dalla parte di Francesco Monte: ...

Francesco Monte - la rivelazione bomba a Mattino 5. “Io credo che lui…” - per il momento è solo un’indiscrezione che - però - è bastata a scatenare il gossip. Cosa lo aspetta (se tutto va bene) : Lunedì 12 marzo è andata in onda l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi. La puntata è stata “tosta” e piena di colpi di scena. Per esempio nessuno si aspettava che Alessia Marcuzzi si sarebbe rivoltata in modo aggressivo nei confronti di Eva Henger che voleva a tutti i costi parlare del canna-gate. Come ormai sanno anche i muri, la ex star del porno, nella seconda diretta della trasmissione, ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana ...