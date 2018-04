Def | i dazi di Trump uno shock per l' Italia

Padoan spinge l'asticella del Pil fino al 2% - ma nel Def avverte sui rischi dai dazi Usa : Le stime del Pil, messe nero su bianco nel Def, hanno tutte l'1 davanti: +1,5% nel 2018, +1,4% nel 2019, +1,3% nel 2020. Dati "incoraggianti", come li ha definiti lo stesso ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, presentando il Documento dopo il via libera da parte del Cdm, ma è stato lo stesso ministro a spingere più in su l'asticella della crescita: "Il Pil italiano può andare almeno al 2%".Scenario possibile? "Non ...