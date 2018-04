De Magistris | Napoli stanca di ingiustizie

"A Napoli lungomare balneabile" - ma l'Arpac smentisce De Magistris : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, dichiara balneabile il mare in via Caracciolo, quello di Mappatella Beach, ma il giorno dopo l'Arpac, l'agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, rivela che quel tratto di mare è inquinato.Il 24 aprile scorso, il personale dell'Arpac aveva effettuato un prelievo, per determinare la qualità delle acque di balneazione, come ha raccontato il Corriere del Mezzogiorno. Le analisi di ...